Test-Match - Les Lions britanniques font match nul face aux Hurricanes (31-31)

Voilà un résultat qui ne va pas rassurer les Lions britanniques. Dominés dans la première manche face aux All Blacks, les hommes de Warren Gatland ont de nouveau affiché leurs difficultés dans cette tournée, concédant un match nul ce mardi sur le terrain des Hurricanes (31-31). Longtemps cliniques, les Lions pensaient avoir fait le plus dur, menant de 14 points à l'entame du dernier quart d'heure. Mais c'était sans compter sur l'orgueil du dernier vainqueur du Super Rugby...

Samedi dernier, les Lions avaient salué l’efficacité des All Blacks. "Ils n’ont pas sorti un rugby champagne" , selon les dires de Warrend Gatland. Ils semblent que ses hommes aient retenu la leçon. Leur premier acte face aux Hurricanes fut d’un réalisme chirurgical. Loin d’être impériaux, ils ont juste fait preuve de maîtrise et d’opportunisme pour mener aisement à la pause (7-23). Le tout grâce à deux essais de Seymour (après interception) et North (sur un ballon cafouillé sous une chandelle) et la botte de Biggar (4 pénalités), ce dernier sanctionnant une forte indiscipline des Canes (1 bras cassé et 5 pénalités concédés dans les 13 première minutes !).

Le jaune d’Henderson a changé le match

On s’est même dit que les Lions allaient facilement s’imposer lorsque Seymour inscrivait son doublé (55e). Les Hurricanes, tenants du titre du Super Rugby, avaient eu certes une belle réaction au retour des vestiaires (réalisation de l’excellent Laumape), mais celle-ci fut finalement contenue par les coéquipiers de Rory Best. Oui, mais voilà, au cours de cette tournée, on n’a rarement vu les Lions sereins. Et le carton jaune pour le deuxième ligne Iain Henderson (auteur d’un très bon match) après un déblayage illicite changea le scénario de la partie (66e).

George North (Lions britanniques) face aux Hurricanes - 27 juin 2017Icon Sport

Revigorés, les Hurricanes multiplièrent les longues séquences et coup sur coup, Goosen (68e) et Fifita (71e) plongèrent dans l’en-but britannique. Offrant ainsi à cette rencontre de qualité un final à suspense. Chaque équipe a eu la balle de match : les Canes après une action interminable (23 phases) ponctuée par... une pénalité contre le centre Laumape ; les Lions avec un drop raté par Biggar après la sirène. Quelques joueurs se sont distingués chez les Lions (Henderson, Nowell, Lawes et Stander) et peuvent prétendre à une place samedi face aux All Blacks. Mais les doutes sont loin d’être levés dans la tête de Warren Gatland.