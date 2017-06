Test-Match - Les Lions britanniques à nouveau battus par les Highlanders (22-23)

Avec cette deuxième défaite en quatre tests, la tournée des Lions britanniques et irlandais commence à se compliquer. Et les 2 seules victoires obtenues poussivement ne sont pas là pour rassurer quant au niveau du rugby européen en général. Face à des Highlanders joueurs et solides en conquête, les hommes de Warren Gatland n'ont pas réussi à trouver la solution et se sont inclinés (23-22). Comme contre les Blues d'Auckland il y a une semaine, le match s'est joué sur un rythme effréné. Une cadence que la sélection britannique et irlandaise n'a pas pu suivre jusqu'au bout de la rencontre.

D'ailleurs, les premières secondes de la partie ont annoncé un match d'une rare intensité. Et c'est après 3 minutes 30 de folie que le ballon est enfin sorti. Pas de round d'observation donc pour des Lions surpris qui réagissaient tout de même par l’intermédiaire de son demi de mêlée gallois Rhys Webb. Une percée et un essai refusé plus tard, les hommes Warren Gatland pliaient sur un raid de l'ailier Waisake Naholo (26e).

Transpercés à de nombreuses reprises, les Lions se concentraient alors sur ce qui a fait leur force depuis le début de la tournée. Un jeu physique et réaliste appuyé par la botte de son buteur Dan Biggar. Le temps de reprendre de l'énergie et de riposter juste avant la mi-temps avec une réalisation du centre Jonathan Joseph dont la vitesse a déposé la ligne de défense des joueurs de Dunedin.

Le vivier et le talent néo-zélandais semblent inépuisables

10-10 au moment de rentrer aux vestiaires. Vexés, c'est avec détermination et envie que les sujets de sa Majesté et leurs coéquipiers irlandais ont repris le contrôle du match. Un coup de pied raté de Sopoaga et l'ailier écossais Tommy Seymour interceptait pour redonner l'avantage aux Lions. Dans son sillage, le capitaine Sam Warburton s'arrachait pour tripler la mise et confirmer son retour en forme après avoir manqué les deux derniers tests en raison d'une blessure à une cheville.

La joie des Highlanders tombeurs des Lions (23-22) - 13/06/2017Icon Sport

Mais ces Highlanders semblaient trop forts. Pourtant touchés par les absences de joueurs de talent tel que le troisième ligne Liam Squire, le demi de mêlée Aaron Smith et l'arrière Ben Smith, les Néo-Zélandais ont une fois de plus démontré l'étendue de leur talent et d'un vivier qui semble inépuisable. Au point de bouger les Lions sur leurs points forts, à savoir la mêlée et la guerre des rucks. D'ailleurs, c'est un ballon porté d'école qui envoyait le talonneur Liam Coltman inscrire l'ultime essai, Marty Banks se chargeant lui de passer la pénalité de la victoire (74e, 23-22). C'est donc un nouveau coup dur pour les hommes de Gatland qui ont sacrément intérêt à se réveiller sinon l’addition risque d'être bien plus salée quand il s'agira d'affronter les Maori All Blacks et les All Blacks les 17 et 24 juin prochains.