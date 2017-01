TEST-MATCH - Le XV de France affrontera le Japon en 2017 pour une rencontre historique

Ce sera une rencontre forcément historique : le XV de France accueillera le Japon pour son dernier match de la tournée de novembre. La FFR l'a officialisé ce lundi. La dernière fois que les Brave Blossoms avaient affronté les Bleus sur son sol en match officiel, c'était en... 1973. Pas sûr que beaucoup de monde ait gardé en mémoire cette rencontre. Pour la petite anecdote, les Bleus s'étaient imposés sur le score de 30-18 et le match avait eu lieu à Bordeaux.

Les retrouvailles entre la France et le Japon ont trouvé une date mais pas encore de stade. Le lieu reste à définir. Il pourrait bien se dérouler en province, Bernard Laporte ayant souligné sur Eurosport il y a plusieurs semaines qu'il n'y avait pas que le Stade de France où le XV de France pouvait évoluer.

Vidéo - Laporte : "Pourquoi l’équipe de France jouerait toujours à Paris ?" 03:32

Désormais, le XV de France connait son menu pour les tests de novembre 2017 et celui-ci est bien copieux. Jugez-en par vous même : Nouvelle-Zélande (11 novembre), Afrique du Sud (18 novembre) et Japon (25 novembre). 2017 sera une sacrée année pour Guy Novès et ses hommes.