Test-Match - Kyle Sinckler (Lions britanniques) arrêté après une altercation en boîte de nuit

Le tournée des Lions britanniques en Nouvelle-Zélande ne s'est pas forcément bien terminée pour le pilier anglais Kyle Sinckler (24 ans ; 11 sélections). Le média Fairfax rapporte que le joueur a été arrêté dans une boîte de nuit d'Auckland à la suite d'une altercation.

Kyle Sinckler (Lions britanniques) - juin 2017Icon Sport

La police locale n'a toutefois pas inculpé Sinclair, mentionnant dans leur rapport que l'incident n'avait provoqué qu'un "désordre mineur". L'enquête a conclu qu'il n'y aurait aucune poursuite contre le joueur des Lions, qui était présent lors des trois tests-matches face aux All Blacks, dont le dernier samedi lors du nul à l'Eden Park (15-15).

Sinckler s'est excusé

Sinckler a été ramené à l'endroit où résidaient les Lions et s'est immédiatement excusé. "Je m'excuse d'avoir mis les Lions et moi-même dans cette situation embarrassante, mais aussi auprès de la Police et des personnes concernées par cet incident" , a déclaré le pilier anglais.

Kyle Sinckler (Lions britanniques) face aux All Blacks - 24 juin 2017Icon Sport