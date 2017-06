Test-Match - Jonathan Danty et Eddy Ben Arous forfait pour le dernier test face à l'Afrique du Sud

Quand rien ne va... Après les deux premiers revers face à l'Afrique du Sud, le XV de France doit déplorer les forfaits de deux de ses joueurs pour l'ultime test face aux Springboks : le pilier gauche Eddy Ben Arous (26 ans, 19 sélections) et le centre Jonathan Danty (24 ans, 4 sélections). Le premier, entré en jeu à la 59e minute à Durban, a été touché samedi à un genou lors de la 2e défaite (37-15) face aux Springboks.

Eddy Ben Arous - XV de FranceIcon Sport

Le centre du Stade Français, lui, n'avait pas été retenu pour le 2e test-match des Bleus et il s'est blessé vendredi à une cheville lors du match des Barbarians (défaite 36-28 à Durban) auprès desquels il avait été mis à disposition par le XV de France. Le staff tricolore a annoncé que les deux joueurs rentreront en France lundi et ne disputeront donc pas le troisième et dernier match de la tournée des Bleus contre l'Afrique du Sud le 24 juin à Johannesbourg. Ils ne seront pas remplacés.