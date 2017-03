Test-Match - Eddie Jones accusé par son successeur d'avoir fait "disparaître" les archives du Japon

Le sélectionneur du Japon, le Néo-Zélandais Jamie Joseph, a amèrement reproché vendredi à son prédécesseur lors de la Coupe du monde 2015 de rugby, l'Australien Eddie Jones, d'avoir compliqué ses débuts à la tête des Brave Blossoms en faisant "disparaître" leurs archives.

Jamie Joseph, le sélectionneur du Japon - 2017AFP

"Vous vous mettez au travail et il n'y a rien" , a constaté le technicien de 47 ans. "Pas de programme d'entraînement, pas de propriété intellectuelle. Il y avait tout cela avec Eddie, j'en suis sûr, et tout a disparu avec ce gars, et il faut donc tout recommencer" . "Quand j'ai pris ce poste, j'ai dû tout reprendre à zéro et pour moi c'est bizarre. Vous arrivez au sein de l'équipe du Japon la meilleure de tous les temps et il n'y a même pas un bout de papier sur la façon dont ils sont arrivés à de tels résultats. Que penser de cela ?" , a-t-il poursuivi.

Jamie Joseph a été nommé sélectionneur début 2016 dans la foulée des trois victoires du Japon lors du Mondial en Angleterre, dont un triomphe inattendu 34-32 contre les double champions sud-africains.

Eddie Jones après la victoire du Japon contre l'Afrique du Sud en Coupe du monde - 19 septembre 2015Icon Sport