Test-Match - Camille Lopez (XV de France) forfait pour la tournée en Afrique du Sud

L'ouvreur de Clermont, Camille Lopez (28 ans ; 16 sélections), ne participera finalement pas à la tournée du XV de France en Afrique du Sud, préservé après une saison à rallonge qui s'achèvera dimanche après la finale du Top 14 contre Toulon, a-t-on appris samedi auprès du sélectionneur, Guy Novès. Lopez, qui devait rejoindre en début de semaine prochaine en Afrique du Sud le groupe des Bleus, dont il est le titulaire à l'ouverture depuis le mois de novembre, n'est pas remplacé pour l'instant.

Camille Lopez (XV de France)Icon Sport

"Pour le moment, je préfère attendre" , a indiqué Guy Novès, confirmant une information de L'Equipe. Selon Midi Olympique, aucun remplaçant ne sera appelé. En cas d'un nouveau pépin, le staff du XV de France lorgnerait les Barbarians français, eux aussi en tournée en Afrique du Sud, et l'option du Toulonnais Anthony Belleau pourrait être activée.

Plisson et Doussain se partageront le poste de 10

En l'absence de Lopez, le XV de France comptera sur Jules Plisson et Jean-Marc Doussain pour conduire le jeu lors des trois test-matches face aux Springboks les 10, 17 et 24 juin. Le demi de mêlée Baptiste Serin peut également évoluer au poste de numéro 10. Il pourrait même être titulaire en 10 lors d'une des trois rencontres.

Jules Plisson (XV de France)Icon Sport

Le Clermontois, choix numéro 1 de l'encadrement des Bleus depuis la blessure de François Trinh-Duc le 12 novembre face aux Samoa (52-8), a disputé trente matches cette saison, vingt-trois avec l'ASM et sept avec le XV de France. Il en jouera un 31e dimanche au Stade de France face à Toulon en finale du championnat. Convoqués pour la tournée, les joueurs du RCT Xavier Chiocci, Guilhem Guirado et Romain Taofifenua, et ceux de l'ASM Arthur Iturria, Damian Penaud et Scott Spedding rejoindront eux le groupe France en Afrique du Sud après la finale.

Le groupe de 34

Avants (19) : Atonio (La Rochelle), Ben Arous (Racing 92), Boughanmi (La Rochelle), Y. Camara (Toulouse/Montpellier), Chat (Racing 92), Chiocci (Toulon), Goujon (Bordeaux-Bègles), Gourdon (La Rochelle), Guirado (Toulon), Iturria (Clermont), Jelonch (Castres), Le Devedec (Brive), Le Roux (Racing 92), Maestri (Toulouse), Maynadier (Bordeaux-Bègles), Picamoles (Northampton/ENG), Poirot (Bordeaux-Bègles), Slimani (Stade Français/Clermont), R. Taofifenua (Toulon)

Arrières (15) : Chavancy (Racing 92), Danty (Stade Français), Doussain (Toulouse), Ducuing (Bordeaux-Bègles), Dulin (Racing 92), A. Dupont (Castres), Fickou (Toulouse), Huget (Toulouse), Machenaud (Racing 92), Penaud (Clermont), Plisson (Stade Français), Rattez (La Rochelle), Serin (Bordeaux-Bègles), Spedding (Clermont), Vakatawa (FFR)