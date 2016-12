Owen Franks s'engage à rester pour être sélectionnable avec les All Blacks

"Même s'il y avait un intérêt international considérable, je ne me sentais pas prêt à ne plus jouer avec les meilleurs joueurs" , s'est justifié l'avant qui restera donc engagé avec les Canterbury Crusaders. "Je pense également que je n'ai pas encore atteint pleinement mon potentiel et je ne veux pas partir avant d'y être parvenu" . Franks, qui a remporté deux titres mondiaux en 2011 et 2015, n'a manqué que 15 test-matches depuis ses débuts internationaux en 2009.