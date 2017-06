Mourad Boudjellal tacle le staff du XV de France et se dit prêt à libérer Fabien Galthié

Mourad Boujellal n'aime pas qu'on touche au Top 14. Enfin, qu'on le critique. L'homme fort de Toulon en a assez d'entendre ci et là et que le championnat domestique est le principal responsable des maux actuels du rugby français et de sa vitrine, le XV de France. Sur La chaîne L'Equipe, il a vu rouge : "On peut penser aussi que le Top 14 est responsable du déficit du commerce extérieur de la France et de la montée du chômage" .

Mourad Boudjellal avec Bernard Laporte et Guy Novès à MayolIcon Sport

Samedi, après la nouvelle défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud (37-15), le staff des Bleus s'était plaint du jeu global du Top 14. "Je pense qu’il faut que ce soit un championnat qui se joue beaucoup plus sur la vitesse. Donc il faut orienter ce jeu vers là" , avait souligné l'entraîneur des trois-quarts Jean-Frédéric Dubois. Des propos qui ont eu échos chez les anciens internationaux Olivier Magne - "le championnat qui n'est pas du tout conforme au niveau international" - ou Jean-Baptiste Lafond.

Vidéo - Lafond : "Novès fait avec les joueurs qu'il a, et il n'a pas grand-chose" 04:31

Boudjellal : "C'est l'intérêt supérieur du rugby"

En contre-attaque et pour expliquer en partie les mauvais résultats de l'équipe nationale, Boudjellal a pointé du doigt... le staff tricolore. "Est-ce qu’on est d’accord aussi pour dire que la possibilité que le staff soit mauvais existe ? Je n’en sais rien, mais il ne faut pas l’exclure. Moi je suis contre le "c'est de la faute aux autres". [...] Ça fait six ans que chaque fois que l’équipe de France perd, il y a des gens qui disent "ce n’est pas ma faute, c’est la faute aux autres". Donc ça sous-entend "moi je suis bon, tout ce que je fais c’est bien, mais ce n'est pas ma faute" , a-t-il lâché sur RMC.

Fabien Galthié et Mourad Boudjellal - 15/01/2017AFP