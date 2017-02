Joost Van der Westhuizen (Afrique du Sud) est décédé

Ce week-end, les nouvelles concernant Joost Van der Westhuizen n'auguraient rien de bon. Il avait été admis samedi à l'hôpital "dans un état critique". Ce lundi, le mythique demi de mêlée sud-africain (45 ans ; 89 sélections) est finalement décédé, atteint depuis 2011 de la maladie de Charcot. "C'est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès de Joost. Il nous a quittés chez lui, entouré de ses proches", a publié sa fondation "J9" sur sa page Facebook.

Le joueur luttait depuis près de 6 ans contre cette maladie qui lui a provoqué paralysie, perte de la musculature de tous les membres du corps et notamment du tronc, attaquant de fait les muscles respiratoires. Placé sous assistance respiratoire à l'aide d'un réservoir à oxygène, ce système ne lui était plus suffisant depuis quelques jours et son cas s'était fortement dégradé.

Un joueur magnifique à voir évoluer

Van Der Westhuizen laisse derrière lui la carrière d'un immense joueur (recordman de sélections pendant plus de 13 ans chez les Springboks), l'un des symboles des Springboks champions du monde en 1995. Joueur doué, intelligent, magnifique à voir évoluer (38 essais, un record pour un n°9), il avait révolutionné le poste de demi de mêlée dans les années 90. C'était aussi une "gueule" inoubliable. Sale journée sur la planète rugby.