Insolite : Les frères Savea vont défier au tennis... les soeurs Williams

Coéquipiers chez les All Blacks depuis cette annnée, Ardie (23 ans, 12 sélections) et Julian Savea (26 ans, 52 sél.) s'apprêtent à relever un défi bien compliqué ! Quelques jours avant le début du tournoi d'Auckland de tennis, l'ASB Classic, qui se déroulera du 4 au 9 janvier pour les femmes, les deux frères néo-zélandais affronteront les soeurs Williams, Serena et Venus, lors d'un double.

Les soeurs Williams lors du double à Wimbledon.AFP

Cette rencontre exhibition aura lieu le 1er janvier et servira à récolter des fonds pour les sinistrés du séisme de Kaikoura (Nouvelle-Zélande) qui avait eu lieu mi-novembre. Karl Budge, le directeur du tournoi, a également annoncé que les deux fratries devraient aussi se livrer un petit constest de danse sur le court central. Pour rappel, les soeurs Williams ont tout de même remporté 23 titres en double dames sur le circuit WTA dont 14 en Grand Chelem...