CARNET NOIR - Les hommages adressés à Joost Van der Westhuizen

Le monde du rugby est en deuil. Sur les réseaux sociaux, les hommages sont nombreux à l'encontre de Joost Van der Westhuizen, décédé ce lundi à l'âge de 45 ans. Le mythique n°9 des Springboks, champion du monde en 1995, était atteint depuis 2011 de la maladie de Charcot, une affection neurodégénérative incurable. "Le premier des nouveaux 9", a écrit l'Irlandais Brian O'Driscoll. "Un joueur et un compétiteur hors pair", mentionne l'Anglais Clive Woodward ; "Une légende" pour l'arrière français Maxime Médard.

Brian O'Driscoll (ancien capitaine et centre de l'Irlande)

"Repose en paix Joost van der Westhuizen. Un joueur incroyable et un guerrier jusqu'au bout. Le premier des nouveaux 9".

Mark Alexander (président de la Fédération sud-africaine)

"Joost restera à jamais un des meilleurs Springboks, pas seulement de sa génération mais de tous les temps. Il est devenu une inspiration et un héros pour de nombreuses personnes souffrant de cette terrible maladie, comme pour ceux qui ne le sont pas. On a tous été émerveillés par son courage et sa force morale."

Jacob Zuma (président de l'Afrique du Sud)

"L'Afrique du Sud a perdu une légende et l'un des meilleurs joueurs que ce pays a jamais produit."

Naas Botha (ancien capitaine et demi d'ouverture de l'Afrique du Sud)

"Il était l'un des meilleurs joueurs du monde. C'était un privilège de le voir en action."

Joel Stransky (ancien demi d'ouverture de l'Afrique du Sud, champion du monde 1995)

"Il faisait partie de la vie de tellement de gens depuis longtemps. Il s'est battu jusqu'au bout avec courage."

Morne du Plessis (ancien entraîneur de l'Afrique du Sud championne du monde 1995)

"Je vois encore ses yeux me transpercer avec détermination lors des rassemblements. Il avait ce caractère brillant que vous pouviez voir dans ses yeux, même dans les dernières années."

Sir Clive Woodward (ancien sélectionneur de l'Angleterre championne du monde 2003)

"Très très triste. Il était un joueur et un compétiteur hors pair. Mes pensées vont à sa famille et aux supporters sud-africains."

Will Greenwood (ancien centre de l'Angleterre, champion du monde 2003)

"Le rugby a perdu un véritable guerrier aujourd'hui. Finale de la Coupe du monde 1995, une performance individuelle titanesque. Repose en paix".

Matt Dawson (ancien demi de mêlée de l'Angleterre, champion du monde 2003)

"Un grand ami nous a quitté, il nous laisse un héritage incroyable. Joost nous a inspiré sur le terrain et en dehors. Repose tes yeux bleus..."

Scott Quinnell (ancien troisième ligne centre du pays de Galles)

"Toutes mes pensées et mon amour à la famille de Joost. C'était un grand homme. Repose en paix."

Maxime Médard (arrière ou ailier du XV de France)

Aubin Hueber (ancien n°9, 22 sélections avec le XV de France)