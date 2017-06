Angleterre, Folau, Earls, Lions, Picamoles... Nos Tops et Flops des tests-matches du week-end

Les Tops

Argentine - Angleterre

Le match du week-end a eu lieu à San Juan en Argentine. Une rencontre de qualité, 8 essais marqués et un suspense hallucinant. Certes, l'Angleterre évoluait avec une "équipe B" - privée des internationaux retenus avec les Lions britanniques et irlandais - mais celle-ci demeurait tout de même séduisante avec une charnière Care - Ford, Hartley, Launchbury, Brown, May... Après un magnifique chassé-croisé, avec des actions de grande classe, c'est le novice Denny Solomona qui a offert la victoire au XV de la Rose (34-38). Un exploit personnel qu'il faut absolument voir de la part de l'ailier de Sale, ancien treiziste néo-zélandais d'origine samoane et qui évolue désormais avec le XV de la Rose.

L'Écosse

Elle aussi privée de plusieurs éléments présents avec les Lions (c'est toutefois la nation britannique la plus épargnée), l'Écosse a fait régner sa loi contre une équipe d'Italie qui n'en finit plus de sombrer (13-34). À Singapour, le XV du Chardon a mis fin à tout suspense en moins de 10 minutes, à cheval sur les 2 mi-temps, permettant ainsi à Gregor Townsend de réussir ses débuts à la tête de la sélection écossaise. Ce ne fut pas le match de l'année mais l'Écosse a parfaitement géré son affaire, marquant 5 essais en tout, dominant aussi bien au niveau de la possession (67%) que dans l'occupation (69%), sans oublier un 21/22 en touche.

John Barclay (Ecosse) face à l'ItalieIcon Sport

Ford, Marx, Folau, Earls...

Avec une ribambelle de matches internationaux, difficile de sortir uniquement du lot un joueur. On a souhaité de ce fait saluer le doublé du talonneur écossais Ross Ford, le punch du talonneur sud-africain Malcolm Marx, le gros match de l'arrière australien Israel Folau (un doublé, 129 mètres gagnés, 3 franchissements, 5 défenseurs battus, 4 offloads) et les statistiques ô combien hallucinantes de l'ailier irlandais Keith Earls, qui a martyrisé la défense des États-Unis (un doublé, 218 mètres gagnés en 12 courses, 9 franchissements, 7 défenseurs battus et un 6/6 en défense).

Keith Earls (Irlande) face aux Etats-Unis - 10 juin 2017Icon Sport

Les Flops

Crusaders - Lions britanniques

Après un début de tournée très mitigé, on attendait avec impatience cet affrontement entre les Lions et les Crusaders, meilleure province néo-zélandaise et invaincue cette saison en Super Rugby. On espérait même une bien belle mise en bouche avant les 3 tests face aux All Blacks. Quelle fut notre déception ! Oui, bien sûr, les conditions climatiques s'avouaient désastreuses, mais on a assisté à un spectacle bien tristounet résumé par une véritable guerre de tranchées sans grande saveur, des Crusaders amorphes et des Lions qui s'en sont remis à la botte d'Owen Farrell (3-12).

Owen Farrell (Lions) face aux Crusaders - 10 juin 2017Icon Sport

Picamoles

Auteur d'un Tournoi des 6 Nations de très haut niveau et d'une saison impressionnante avec son club de Northampton (élu dans l'équipe-type du championnat d'Angleterre), Louis Picamoles était attendu comme le leader du XV de France pour le premier test en Afrique du Sud. King Louis est totalement passé au travers. Ce fut même surprenant de le voir autant sombrer, surtout que sa puissance physique avait toute sa place dans ce genre de rencontre avec le défi imposé par les Springboks. Il nous a paru émoussé, multipliant les mauvaises inspirations et se ratant à plusieurs reprises en défense. Besoin de repos ? Pas impossible...

Louis Picamoles (France) - 10 juin 2017AFP

Les résultats du week-end