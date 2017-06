All Blacks - Lions, Moyano, XV de France, Japon... Nos Tops et Flops des test-matches du week-end

Les Tops

Mais quel régal ! Pour ne rien vous cacher - et nous ne pensons pas être les seuls - nous l'attendions avec impatience, ce sommet du rugby mondial. Et le choc a bien eu lieu. À l'Eden Park d'Auckland, nous avons assisté à un vrai beau match de rugby, de quoi nous réconcilier quelque peu avec notre sport après les copies rendues par le XV de France. La pluie n'a en rien freiné les ardeurs des deux équipes, qui ont signé des séquences d'anthologie. On pense bien évidemment à cet essai de plus de 80 mètres conclu par l'Irlandais Sean O'Brien. Ou cette passe hallucinante de Kieran Read aboutissant à la première réalisation de Rieko Ioane. Oui, un spectacle de grande qualité. Et nous nous disons qu'on n'a peut-être encore rien vu, deux matches restant à jouer...

L'exploit fidjien

L'Écosse était l'une des nations en forme en ce mois de juin. Ce malgré une saison interminable et l'absence de quelques cadres retenus avec les Lions (Greig Laidlaw ou Tommy Seymour par exemple et alors que Stuart Hogg est à présent forfait). Le XV du Chardon s'était notamment imposé en Australie. La victoire des Fidji devant l'Écosse constitue de ce fait un véritable exploit (27-22). Samedi, à Suva, Josua Tuisova - qui honorait sa première sélection à XV - et ses coéquipiers ont fait fort, bien aidés par un Ben Volavola en grande forme. Auteur du drop vainqueur face à l'Italie la semaine dernière, l'ouvreur s'est à nouveau distingué avec 17 points marqués (5 pénalités et 1 transformation) et une passe au pied magnifique pour l'essai de Yato.

Serfontein, Ioane, Volavola, Conan, Davies, Moyano

Comme chaque semaine, saluons les joueurs qui ont brillé ce week-end. Lors du choc entre les All Blacks et les Lions, mention spéciale pour l'ailier néo-zélandais Rieko Ioane (un doublé, 3 franchissements) et le centre gallois Jonathan Davies (5 franchissements, 3 défenseurs battus, 3 offloads). Chez les Irlandais, le numéro 8 Jack Conan a signé une nouvelle partition de qualité (15 courses, 71 mètres gagnés, 2 franchissements, 6 défenseurs battus). Au sein des Wallabies, si Israël Folau s'est comporté en patron, soulignons le match de l'ailier Dane Haylett-Petty (4 franchissements, 4 défenseurs battus, 4 offloads). Chez les Springboks, le centre Jan Serfontein a tiré son épingle du jeu. Enfin, de belles félicitations pour l'ailier argentin Ramiro Moyano Joya qui en a fait voir de toutes les couleurs à la défense géorgienne (un triplé, 126 mètres gagnés, 4 franchissements et 11 défenseurs battus).

Les Flops

La tournée du XV de France

Quel calvaire... Si vous êtes supporter du XV de France, vous avez forcément la gueule de bois après cette tournée de juin calamiteuse. Oui, c’est la déprime. En Afrique du Sud chez des Springboks certes un peu retrouvés mais qui ne sont quand même pas les All Blacks, les Bleus ont vécu un cauchemar. Incapables de proposer autre chose que du rentre-dedans, les hommes de Guy Novès ont perdu le peu de certitudes qu’il pouvaient posséder. Pire, ils semblent même avoir régressé. Ça devient vraiment grave là... Terrifiant quand on sait que la Nouvelle-Zélande viendra défier par deux fois la France en novembre.

Le Japon

Les grands perdants de ce mois de juin ? La France, on l’a dit, mais aussi l’Italie (défaites contre l’Écosse, les Fidji et l’Australie) et le Japon. Les Nippons ont certes débuté par un succès sur la Roumanie (33-21). Déjà rien de réellement prestigieux. Mais c’est la suite qui s’est avérée bien plus compliquée pour les Brave Blossoms, Opposés deux fois à l’Irlande, les Japonais ont explosé en plein vol. Deux lourdes défaites 22-50 et 13-35 à la maison et douze essais encaissés. Pourtant, le XV du Trèfle était privé de 11 éléments partis avec les Lions britanniques et irlandais du côté de la Nouvelle-Zélande... Et si l’exploit en Coupe du monde face à l’Afrique du Sud en 2015 restait à jamais un acte isolé ?

