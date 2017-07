Vidéo - Le résumé de la victoire des Lions face aux Hurricanes (44-29) en demi-finale du Super Rugby

Pour la première fois de la saison, les Sud-Africains des Lions affrontaient une équipe néo-zélandaise. Après 30 minutes de jeu et 3 essais signés Perenara, Goosen et A. Savea, on ne donnait clairement pas cher de leur peau. Surtout, cela donnait du poids à certaines critiques qui remettaient en cause le système de qualification pour les phases finales.

Sauf que la seconde période fut d'un tout autre scénario. Cette demi-finale est devenue totalement folle avec une remontée spectaculaire des Lions qui ont marqué pas moins de 4 essais dans le second acte, dont celui qui a scellé le match via Kwagga Smith, star à 7.