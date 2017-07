Super Rugby - Le programme des quarts de finale avec un choc Crusaders - Highlanders

La province néo-zélandaise des Crusaders n’a donc pas fini la saison invaincue. Samedi, elle est tombée pour la première et seule fois de la saison régulière sur le terrain des Hurricanes, tenants du titre (31-22). Conséquence : c’est la province sud-africaine des Lions qui termine avec le meilleur bilan et qui aura donc l’avantage du terrain durant toutes les phases finales. Sauf s’ils sont éliminés avant la finale...

Kieran Read (Crusaders) - 15 juillet 2017Getty Images

Tenants du titre, les Hurricanes devront se déplacer sur le terrain des Brumbies. La province de Canbera est l’unique représentante australienne, symbole d’un rugby australien qui est passé totalement à côté de ce Super Rugby 2017. Les Néo-Zélandais, eux, sont en force, avec pas moins de quatre qualifiés. À noter qu’il y aura un duel 100% NZ entre les Crusaders et les Highlanders et celui-ci s'annonce explosif. L’affiche 100% sud-africaine entre les Lions et les Sharks apparait comme la plus déséquilibrée.

Le programme des phases finales : 21-22 juillet

À Johannesburg : Lions (AFS) - Sharks (AFS)

À Christchurch : Crusaders (NZL) - Highlanders (NZL)

À Cape Town : Stormers (AFS) - Chiefs (NZL)

À Canberra : Brumbies (AUS) - Hurricanes (NZL)

Demi-finales : 28-29 juillet

Vainqueur Lions (AFS) - Sharks (AFS) / Vainqueur Brumbies (AUS) - Hurricanes (NZL)

Vainqueur Crusaders (NZL) - Highlanders (NZL) / Vainqueur Stormers (AFS) - Chiefs (NZL)

Finale : 5 août