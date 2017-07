Super Rugby - La meute néo-zélandaise est prête à dévorer des Lions bien seuls

Elles étaient quatre en quarts de finale, elles ne sont désormais plus que trois. Mais quelle performance majuscule des provinces néo-zélandaises qui seront en force pour les demi-finales du Super Rugby. Forcément, il allait y avoir une victime en raison d'une affiche 100% NZ entre les Crusaders et les Highlanders et ce sont ces derniers qui sont passés à la trappe (17-0). Les Sud-Africains des Lions, vainqueurs sur le fil des Sharks (23-21), tenteront eux de survivre et d'éviter une finale entre équipe néo-zélandaise.

Les Lions, qui possèdent le meilleur bilan de la saison régulière, sont passés par tous les états samedi face aux Sharks de Durban. Ils sont surtout revenus de nulle part : ils étaient menés 3-14 à la pause à l'issue de la première période et possédaient un point de retard à la 78e minute. Mais l'ailier Ruan Combrinck a offert la victoire aux siens grâce à une pénalité à... 58 m des poteaux ! Scénario incroyable que personne n'avait vu venir. On pensait que cela serait le quart le plus déséquilibré - les Sharks avaient perdu de 17 points à domicile contre ces mêmes Lions une semaine plus tôt -, il fut finalement le plus serré.

La débandade pour l'Australie

Sans grande surprise, les Crusaders, meilleure équipe néo-zélandaise de la phase régulière, sont venus à bout des Highlanders (17-0). Il n'a fallu qu'une petite mi-temps pour que ce quart de finale ne soit joué : deux essais marqués et une avance de 17 points qu'il ne restait plus qu'à contrôler sous la pluie battante de Christchurch pour les coéquipiers de Kieran Read. "Cela ne devait pas être le plus beau match à regarder mais les deux équipes (...) ont fait avec" , a réagi le capitaine Sam Whitelock. A noter que les Highlanders, dont le vol en provenance de Dunedin a été retardé en raison des conditions climatiques à Christchurch, ne sont pas parvenus à inscrire le moindre point, pour la première fois de la saison.

Jack Goodhue (Crusaders) plaqué par Richard Buckman (Highlanders) - 22 juillet 2017Getty Images

Comme l'an passé, les Chiefs sont allés s'imposés sur le terrain des Stormers (11-17) et iront défier les Crusaders en demi-finale. Le rugby australien, lui, est au plus mal : pour la deuxième année consécutive, aucune province ne sera présente dans le dernier carré. Les Brumbies ont en effet perdu sur leur terrain (16-35) face aux tenants du titre, les Hurricanes, bien aidés par un Jordie Barrett encore précieux (20 unités au compteur).

Pour l'anecdote, on aura droit à une configuration similaire à l'année passée : trois provinces néo-zélandaises et les Sud-Africains des Lions en demies. Les Lions avaient réussi à éviter une finale 100% NZ. Reste à voir si cela sera la même chose cette saison...