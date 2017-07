Super Rugby - Invaincus après 14 journées, les Crusaders sont tombés contre les Hurricanes !

Toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce samedi, c'est l'invicibilité des Crusaders qui a été stopée par les Hurricanes au Westpac Stadium de Wellington (31-22). Leaders du championnat et invaincus depuis le début de la saison, les coéquipiers de Matt Todd et Kieran Read ont perdu après une série de 14 succès de rang. Et cela pour leur dernier match de la phase régulière !

Jordie Barrett montre la voie

Sept fois vainqueurs du Super Rugby, les Néo-Zélandais sont tombés notamment sur une Jordie Barrett en grande forme. Remplaçant au pied levé son grand frère, Beauden, victime d'un virus avant le coup d'envoi, il a inscrit le premier essai de son équipes, converti les 4 essais et passé une pénalité supplémentaire. Et le doublé de Seta Tamanivalu n'y a rien changé.

Jordie Barrett (Hurricanes)Icon Sport

Les deux formations sont qualifiées et doivent attendre désormais de connaître le nom de leur adversaire en phase finale. A noter également l'exploit des Sunwolves contre les Blues à Tokyo (48-21). Grâce à Timothy Lafaelen, auteur de 3 des 8 essais de son équipe, les Japonais ont remporté leur première victoire contre une équipe néo-zélandaise. Il s'agit du second succès de la saison après celui contre les Bulls (Afrique du Sud).

Par ailleurs, on connaît déjà deux affiches des quarts de finale qui auront lieu la semaine prochaine : les Stormers (AFS) recevront les Chiefs (NZ) alors que les Brumbies (AUS) seront opposés aux Hurricanes (NZ). Reste à savoir qui entre les Crusaders (NZ) et les Lions (AFS) affrontrera les Highlanders (NZ) et qui défiera les Sharks (AFS).