Super Rugby - Cruden, Coles, Taufua, Jantjies... Ces joueurs à suivre lors des demies

Elton Jantjies (Lions)

S'il va bien, les Lions se portent bien. Par contre, dans le cas où l'ouvreur des Springboks dévisse, c'est toute son équipe qui baisse pavillon. Elton Jantjies, c'est clairement le baromètre de l'équipe basée à Johannesburg. Si cette dernière a terminé en tête des bilans à l'issue de la phase régulière, elle le doit en partie à son canonnier, meilleur marqueur de points de ce Super Rugby 2017 (171 unités, dont 3 essais). Samedi, le stratège sud-africain est passé à côté de son match (notamment au pied) et son équipe a frisé la correctionnelle au cours d'un quart de finale face aux Sharks où elle partait pourtant largement favorite. Contre les Hurricanes, tenants du titre, les Lions auront bien besoin d'un grand Jantjies pour espérer gagner.

Elton Jantjies, l'ouvreur des LionsIcon Sport

Dane Coles (Hurricanes)

Quel bonheur d'avoir revu le meilleur talonneur de la planète vendredi dernier sur un terrain ! Cela faisait quatre mois que Dane Coles n'avait pas refoulé les pelouses. Et à 30 ans, en raison d'une énième commotion cérébrale, il avait songé à stopper sa carrière. Face aux Australiens des Brumbies, le talonneur des Hurricanes a disputé une petite demi-heure et démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent avec une action de grande classe pour offrir un essai à son n°9 TJ Perenara. Malgré son manque de rythme, il sera titulaire face aux Lions. Et nul doute qu'il sera ô combien utile une fois.

Dane Coles (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Jordie Barrett (Hurricanes)

Il est en train de voler la vedette à son grand frère Beauden (26 ans), élu joueur World Rugby de l'année 2016. Jordie, tout juste 20 ans, commence à prendre une grande place au sein de l'effectif des Hurricanes. Très intéressant pour sa première titularisation avec les All Blacks face aux Lions britanniques cet été, il démontre avec son club qu'il n'a clairement pas froid aux yeux et qu'il est un buteur de qualité, compensant ainsi les carences de son frère dans ce domaine. Vendredi, il fut l'auteur de 20 points face aux Brumbies (avec un essais gag il est vrai), ce qui en fait le 5e meilleur marqueur de cette édition 2017 du Super Rugby (126 unités). S'il continue sur sa dynamique actuelle, les Lions ont du soucis à se faire...

Jordie Barrett (Hurricanes) - 15 juillet 2017Getty Images

Le duo Kerr-Barlow - Cruden (Chiefs)

C'est peut-être le dernier match pour la charnière des Chiefs Tawera Kerr-Barlow - Aaron Cruden. Les deux All Blacks vont quitter le pays et rejoindre la France, le premier en direction de La Rochelle, le second ayant opté pour Montpellier. Bien sûr, leur influence sur le jeu de la province basée à Hamilton n'est plus à démontrer et nul doute qu'ils vont vouloir terminer sur une bonne note. La mission sera loin d'être simple face aux Crusaders, qui partent avec les faveurs des pronostics. Mais attention toutefois au talent offensif de cette paire, parfois très inspirée dans le jeu. Elle pourrait bien faire la différence. Et si les deux joueur arrivent à gommer leurs faiblesses défensives, les Chiefs pourraient être bien pénibles à éliminer.

Aaron Cruden, demi d'ouverture des Waikato ChiefsAFP

Jordan Taufua (Crusaders)

La meilleure équipe néo-zélandaise, jusqu'à ce stade des demi-finales, est à chercher du côté de Christchurch. Oui, les Crusaders ont brillé de mille feux et il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'ils réalisent la phase régulière parfaite (défaite lors de l'ultime journée sur le terrain des Hurricanes, champions en titre). Pas forcément le formation la plus spectaculaire dans le jeu, mais une rigueur et une sérénité impressionnantes. Et surtout, un pack de haute qualité, composé quasiment d'All Blacks (Moody, Taylor, O. Franks, S. Barrett, S. Whitelock, Read et Tood). Le seul qui ne l'est pas chez les titulaires, c'est Jordan Taufua (25 ans). Présent depuis quatre saisons, il a fait son trou en jouant très régulièrement au sein d'une troisième ligne où la concurrence est pourtant monstrueuse (Read, Todd, McCaw voire L. Whitelock). Un véritable guerrier, ultra disponible dans le jeu et qui demeure indispensable au sein des Crusaders.

Jordan Taufua et Kieran Read (Crusaders) - 15 juillet 2017Getty Images

Le programme des demi-finales

Samedi (9h35) : Crusaders (NZ) - Chiefs (NZ)

Samedi (14h30) : Lions (AFS) - Hurricanes (NZ)