Super 18 - Les Crusaders se qualifient facilement pour les demies (17-0)

Sous le déluge, les Highlanders n'ont finalement pas pesé bien lourd face aux Crusaders ce samedi, en quart de finale. Les "Croisés" se sont facilement imposés (17-0) malgré des conditions climatiques dantesques qui ont rendu leur jeu moins fluide. Logiques favoris de ce duel entre formations néo-zélandaises, les coéquipiers de Kieran Read se qualifient logiquement pour le dernier carré.

Sous le déluge de Christchurch

Une juste récompense pour ceux qui n'ont perdu qu'une seule fois de la saison et qui ont longtemps été en tête de la phase régulière. Les Highlanders, eux, ont tenté de faire de leur mieux malgré une préparation quelque peu troublée. En raison des inondations, un état d'urgence avait été décrété à Christchurch (ville d'arrivée) et Otago (ville de départ), ce qui a retardé leur venue sur le lieu du quart. Au lieu d'arriver la veille du match, ils sont arrivés quelques heures avant le coup d'envoi.

Jack Goodhue (Crusaders) plaqué par Richard Buckman (Highlanders) - 22 juillet 2017Getty Images

Trop indisciplinés pour inquiéter des Crusaders qui ont monopolisé le ballon, Aaron Smith et ses coéquipiers ont passé la majeure partie de leur temps à défendre. A tel point qu'ils totalisaient déjà 100 plaquages à la 50e minute ! Après avoir creusé l'écart lors du premier acte grâce à des essais de Moody et Taylor (17-0), les joueurs de Christchurch ont géré leur avance lors d'un second acte vierge de points. Le club le plus titré du Super Rugby (7 fois) n'a toujours pas perdu un match de phase finale à domicile (16/16) et sera au rendez-vous des demies !