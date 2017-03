VIDEO - Après avoir passé 83 points aux Sunwolves, les Hurricanes en ont mis 71 aux Rebels !

Sacrés la saison dernière, les Hurricanes ont démarré ce nouveau Super Rugby en trombe ! Et c'est même un euphémisme. Après avoir massacré les Sunwolves au Japon le week-end dernier pour son premier match (17-83, 13 essais), la franchise de Wellington n'y est pas allée par quatre chemins sur sa pelouse du Westpac Stadium face aux Rebels de Melbourne (71-6, 11 essais). Pourtant, ce sont bien les Australiens qui menaient 0-6 après 17 minutes de jeu...

Mais la démonstration offensive des Canes ne s'est pas faite attendre plus longtemps. Nehe Milner-Skudder s'est notamment distingué avec un triplé, Vince Aso et Ngani Laumape par des doublés. Bien entendu, les coéquipiers de TJ Perenara et Beauden Barrett - très inspirés à la charnière - sont déjà en tête de leur conférence avec ces deux très larges succès, à égalité avec les Chiefs de Waikato, qui ont eux aussi glané deux victoires bonifiées lors de ces deux premières journées.