Samedi à Paris : Bleus, #Uniteyourpack et Bal Rock avec Harinordoquy !

Une incroyable ferveur avait régné lors des précédentes rencontres tout au long de la soirée autour de très nombreuses animations originales estampillées #UNITEYOURPACK, histoire pour les fans de tester leur esprit d'équipes : avec les "Higlanders" venus d'Ecosse, le tronc du Caber Tray ou comment montrer l'importance d'une cohésion pour soulever en même temps le tronc afin de boire ce qui se trouve dans les tincups, le challenge du kilt à l'intérieur d'un tonneau, la musique " Tambour du Bronx", le baby-rugby ou encore le NO RULES ping pong et photocall pour un souvenir photo et gif.

Evidemment, les Bleus tiendront le premier rôle au Bal Rock, ce samedi, les supporters entoureront Imanol Harinordoquy et Dimitri Szarzewski en figure de proue, tout le monde a bien noté la rdv pour l'Irlande, ce samedi 25 février (17h30), le dispositif #UNITEYOURPACK y sera maintenu avec de très nombreuses activitées (17h-22h). Ça promet d'être chaud, et plus encore si les Bleus l'emportent enfin !