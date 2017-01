RUGBY - Tournoi des 6 Nations, Coupes du monde, Tournées... Ce qu'il ne faudra pas louper en 2017

Février - Mars : le Tournoi des 6 Nations

Ecossais et Irlandais ouvriront le bal le 4 février. Deux heures avant le Crunch tant attendu entre les Anglais et les Français à Twickenham. Les dernières rencontres auront lieu le samedi 18 mars avec au programme Écosse - Italie, France - pays de Galles et Irlande - Angleterre. Impressionnants depuis un an, les Anglais d'Eddie Jones tenteront de confirmer leur bonne dynamique après le Grand Chelem de 2016. Invaincus sur l'année écoulée, les coéquipiers de Dylan Hartley seront bien sûr les grands favoris. Mais attention aux Irlandais et aux Français.

4 février : Angleterre - France à Twickenham (17h50)

12 février : France - Écosse à Saint-Denis (16h)

25 février : Irlande - France à l'Aviva Stadium (17h50)

11 mars : Italie - France au Stade olympique (14h50)

18 mars : France - Galles à Saint-Denis (15h45)

Maro Itoje (Angleterre) et Yoann Maestri (France) à la lutte dans les airs - 19 mars 2016Icon Sport

Mai : les finales européennes



Les Saracens parviendront-ils à conserver leur titre acquis en 2016 ? Réponse le 13 mai à Murrayfield (Ecosse), lieu des finales des deux Coupes d'Europe cette année. La finale de Challenge Cup aura lieu la veille, le vendredi 12. L'an passé, ce sont les Harlequins qui l'avaient emporté face à Montpellier (26-19). Avant cela, vous pourrez suivre les quarts le week-end du 31 mars et 1-2 avril mais aussi les demies les 21-22-23 avril.

Les Saracens champions d'EuropeIcon Sport

Juin : la finale du Top 14

Après une saison de championnat et les phases finales, deux formations se disputeront le Bouclier de Brennus le dimanche 4 juin au Stade de France. Avant ce match ultime, certains devront passer par les matches de barrage les 19-20-21 mai et les demi-finales à Marseille les 26-27-28 mai. Après les succès du Stade français et du Racing 92, le titre restera-t-il en région parisienne ?

Le Racing 92 est champion de France 2016. Les joueurs avec le Bouclier de BrennusAFP

Juin : le Mondial U20

Pour la première fois, la Géorgie accueillera cette compétition des moins de 20 ans. Elle débutera le mercredi 31 mai avec notamment Afrique du Sud - France. Les rencontres de poule se termineront le 8 juin, les demies auront lieu le 13 juin et la finale le 18 juin à Tbilisi, la capitale du pays. Outre les Baby Boks, les Bleuets devront se frotter aux Pumitas et aux Géorgiens dans la poule C. Tenants du titre, les Anglais ont remporté 3 des 4 dernières éditions. Les Baby Blacks, eux, détiennent le record avec 5 titres mondiaux.

Juin : la tournée des Bleus en Afrique du Sud

Depuis la Coupe du monde 2015, rien ne va plus pour les Springboks et leur sélectionneur, Alistair Coetzee. Troisièmes du Mondial en Angleterre, les Sud-Africains ont chuté à la 6e place du classement World Rugby. Une aubaine pour le XV de France de Guy Novès qui veut prouver qu'il a le potentiel pour s'inviter de nouveau à la table des plus grands. Après avoir fait bonne figure en Argentine l'an passé (une défaite 30-19 et un succès 0-27), Guilhem Guirado et ses coéquipiers rêvent déjà d'une tournée victorieuse en Afrique du Sud. Les matches sont prévus les 10, 17 et 24 juin.

L'explosion de joie de Yoann Huget (France) après son essai contre les Samoa - 12 novembre 2016AFP

Juin - Juillet : les Lions britanniques vont en Nouvelle-Zélande

Tous les quatre ans, les meilleurs éléments d'Angleterre, d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande unissent leurs forces pour aller disputer une tournée d'un mois dans l'hémisphère sud. Cette année, Warren Gatland et ses hommes doivent relever un défi immense chez les All Blacks. Ils disputeront 10 rencontres dont 3 test-matches face aux triples champions du monde. Les Lions britanniques et irlandais parviendront-ils à remporter leur tournée comme ceux de 2013 l'avaient fait en Australie ?

3 juin : Provincial Union Team au Toll Stadium (Whangarei)

7 juin : Auckland Blues à l'Eden Park (Auckland)

10 juin : Crusaders à l'AMI Stadium (Christchurch)

13 juin : Highlanders au Forsyth Barr Stadium (Dunedin)

17 juin : Maori All Blacks au Rotorua International Stadium (Rotorua)

20 juin : Chiefs au Waikato Stadium (Hamilton)

24 juin : All Blacks à l'Eden Park (Auckland)

27 juin : Hurricanes au Westpac Stadium (Wellington)

1 juillet : All Blacks au Westpac Stadium (Wellington)

8 juillet : All Blacks à l'Eden Park (Auckland)

Jonathan Davies et Jamie Roberts - Lions britanniques - 1 juin 2013Icon Sport

Août : la Coupe du monde Féminines

Pour la 8e édition de ce Mondial féminin, douze équipes vont s'affronter à Belfast et à Dublin du 9 au 27 août. Les Françaises figurent dans la poule C avec l'Irlande, l'Australie et le Japon. Après avoir terminé à 5 reprises avec la médaille de bronze, les Bleues aimeraient enfin accrocher un billet pour la finale avec pourquoi pas au bout leur premier trophée.