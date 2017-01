RUGBY - Nos voeux pour l'année 2017

Une victoire des Bleus à Twickenham

Entamer l'année internationale par un exploit en Angleterre, avouez que ça aurait de la gueule ! Tous les supporters du XV de France rêvent bien entendu d'un Tournoi réussi durant lequel les Bleus rivaliseraient avec les Anglais ou les Irlandais, un cran au-dessus en 2016. Quoi de mieux alors pour débuter qu'un succès face au XV de la Rose sur sa pelouse qui mettrait en plus fin à sa série de 14 victoires de rang ? Une victoire dans le Crunch lors de la première journée de l'édition 2017, ça n'aurait tout simplement pas de prix.

Virimi Vakatawa (XV de France) AFP

Que Clermont remporte enfin la Coupe d'Europe

Après trois sacres de suite, Toulon a laissé sa couronne européenne aux Saracens la saison dernière. Forcément, on souhaiterait qu'un club français règne à nouveau sur l'Europe. Alors pourquoi pas Clermont ? L'ASM est clairement la seule formation de l'Hexagone à rivaliser cette saison avec les toutes meilleures et à pouvoir vraiment espérer décrocher le titre. Et après avoir soulevé le bouclier de Brennus en 2010, les Clermontois rêvent du sacre continental, qui viendrait récompenser une qualité de jeu au rendez-vous depuis plusieurs saisons.

Nick Abendanon et Camille Lopez (ASM Clermont) - décembre 2016Icon Sport

Que le suspense demeure jusqu'au bout en Pro D2

Les saisons précédentes en Pro D2, une équipe avait toujours survolé le championnat, à l'image de Lyon, Pau ou Oyonnax. Mais cet exercice 2016/2017 tient pour l'instant toutes ses promesses et la lutte pour la montée en Top 14 s'annonce intense et passionnante. Les relégués Oyonnax et Agen sont au rendez-vous, tout comme les surprises Montauban et Soyaux-Angoulême ou les habitués Aurillac, Colomiers et Mont-de-Marsan. On espère que ce suspense tiendra bon afin de vivre une seconde partie de saison vraiment excitante.

Tamaz Mchedlidze (Agen) Icon Sport

Des barrages de Top 14 plus spectaculaires

Si la demi-finale de la saison passée entre Clermont et le Racing 92 reste dans toutes les mémoires, les phases finales du dernier Top 14 et surtout ses barrages s'étaient avérés bien tristes. Le Racing 92 - Toulouse n'avait notamment accouché que d'un seul essai alors que Montpellier, qui avait facilement écarté Castres, s'était ensuite effondré physiquement face à Toulon... Cette année, on espère forcément assister à un plus grand spectacle, avec en apothéose la finale du 4 juin.

Toulouse - Racing en barrage 2016Icon Sport

Que la tournée des Lions en Nouvelle-Zélande soit mémorable et qu'elle se joue sur le dernier test

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Comme tous les quatre ans, les Lions britanniques et irlandais - soit les meilleurs joueurs d'Angleterre, d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande - vont partir en tournée en juin. Et cette fois (après avoir triomphé en 2013 en Australie), cette "Dream Team" va défier la Nouvelle-Zélande chez elle à trois reprises. On attend forcément des confrontations dantesques face aux All Blacks ! Et on aimerait bien que le troisième et dernier test du 8 juillet soit décisif pour que la série se joue sur 80 minutes de folie. On en salive déjà...

Jonathan Sexton et Jamie Roberts avec les Lions en 2013Icon Sport

Que la France soit championne du monde

Il n'y a pas que le XV de France dans la vie ! Il y a aussi les jeunes et les filles. Ça tombe bien, 2017 sera l'année des Coupes du monde U20 et Féminines. Alors pourquoi pas soulever un trophée mondial ? Les U20 seront les premiers à s'y essayer en Géorgie à partir du 31 mai et feront partie des outsiders derrière les favoris anglais et néo-zélandais. Les dames, quatrièmes mondiales, iront elles tenter le coup en Irlande en août.