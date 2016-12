RUGBY - Le Top 10 des maillots les plus improbables de l'histoire

10. L'Écosse version Tigrou

Habitués à jouer en bleu foncé ou en blanc, les Écossais ont tenté le orange lors de la Coupe du monde 1999. Avec des rayures noires sur les manches, Kenny Logan (photo ci-dessous) et ses coéquipiers avaient un petit air de Tigrou, le personnage de Winnie L'Ourson.

Kenny Logan avec le maillot orange de l'Ecosse en 1999AFP

Jonah Lomu face à Cameron Murray (Ecosse) - Coupe du monde 1999AFP

9. L'Angleterre vire au violet

Jonny Wilkinson avec le maillot violet de l'Angleterre en 2009Icon Sport

En 2012, c'est une tenue pourpre et or qui a été portée par le XV de la Rose. Un peu plus chic.

Chris Asthon (Angleterre) 2012Icon Sport

8. Toulouse en mode Batman

Spécialiste dans les maillots à édition limitée, BLK a imaginé une tenue Batman pour les Toulousains l'an passé. Les Haut-Garonnais l'ont porté à deux reprises contre Toulon et l'Ulster au mois de décembre.

Alexis Palisson (Toulouse) avec le maillot BatmanIcon Sport

Original mais déjà vu en NRL, le championnat australien de Rugby à XIII ou avec les Rebels de Merbourne.

7. L'Arlequin de l'Usap

Lors de la campagne européenne 2010/2011, les Perpignanais avaient revêtu un maillot arlequin rappelant le nom du club : Union Sportive Arlequins Perpignanais.

Les joueurs de Perpignan en 2011Icon Sport

6. Paris en mode BD

Décidemment, les équipementiers ont été inspirés cette saison-là puisque le Stade français a eu droit à son maillot représentant une foule de personnages "en hommage à tous ceux qui aiment le club" à la façon d'une bande dessinée. Un maillot third porté en Challenge européen par Mathieu Bastareaud et ses compères.

Mathieu Bastareaud avec le maillot spécial Challenge européen du Stade français en 2011Icon Sport

5. Le Stade français voit la vie en fluo

Dès l'arrivée de Max Guazzini, le club parisien avait fait bouger les lignes en proposant une nouvelle politique tarifaire mais aussi en faisant parler de lui avec des maillots originaux, un communication bien pensée ainsi que le calendrier des Dieux du Stade. Le maillot rose a été un premier pas. En 2010, la marque aux trois bandes a revisité les célèbres éclairs, symboles du club, avec des coloris fluos.

Julien Dupuy et le maillot original du Stade français en 2010Icon Sport

4. Blanche de Castille à la sauce Warhol

En 2008/2009, c'est Andy Warhol qui a inspiré les créateurs du maillot parisien. Et Blanche de Castille (1188-1252), ancienne Reine de France, se retrouva ainsi avec son portrait en différentes couleurs sur la tenue.

Juan Martin Hernandez (Stade français) en 2008Icon Sport

3. L'hommage aux indigènes des Rebels

En 2014, les Melbourne Rebels ont arboré un maillot collector contre les Queensland Reds, afin de célébrer la culture indigène.

2. Édimbourg, une orgie de couleurs

Les amateurs d'art apprécieront peut-être cette tenue des Écossais d'Edimbourg conçue spécialement pour le match annuel de 2011 face à Glasgow, la 1872 Cup. L'un des plus vieux derbys disputés.

1. Édimbourg en mode patchwork

Pour la 1872 Cup de 2010 face à Glasgow, Édimbourg a tenté un patchwork. Le résultat est assez surprenant avec un feu d'artifices de couleurs. Attention les yeux !

Le bonus

Les équipementiers redoublent souvent d'imagination au moment de créer les tenues des équipes de Sevens. En 2013, Canterbury a fait fort avec le maillot "away" des Anglais. On a beau chercher une explication à tous ces triangles de couleur, on n'y parvient pas.