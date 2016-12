RUGBY - États-Unis : Le championnat professionnel déjà dans la tourmente

PRO Rugby, la société qui organise le championnat, a annoncé mardi à tous les joueurs qui ont participé à la saison inaugurale que leurs contrats allaient être résiliés. M. Schoninger a expliqué au site internet spécialisé Americas Rugby News qu'un différend opposait PRO Rugby à la Fédération américaine de rugby (USA Rugby).

"J'ai rencontré les dirigeants d'USA Rugby vendredi et il est apparu rapidement qu'ils n'avaient pas l'intention de respecter notre accord initial" , a-t-il indiqué sans donner d'autres précisions que le différend porte sur la notion d'exclusivité. "Nous étudions nos options pour 2017, nous souhaitons organiser un championnat en 2017 et embaucher le plus de joueurs possibles employés en 2016" , a poursuivi le président de PRO Rugby.

Cinq équipes ont participé en 2016 à la première saison du premier championnat professionnel de rugby lancé en Amérique du Nord. Chaque équipe disposait dans son effectif de trente joueurs, cinq étrangers au maximum, sous contrat avec PRO Rugby, dont les Néo-Zélandais Mils Miliaina et Jamie Mackintosh et l'Italien Mirco Bergamasco.

Le titre 2016 a été remporté par Denver, mais l'une des cinq équipes, San Francisco, a annoncé en début de semaine qu'elle cessait ses activités.