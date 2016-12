RUGBY - Ces 8 moments qui nous ont fait vibrer en 2016

Le Racing champion à 14 au Camp Nou

Dans cette finale du Top 14 le 24 juin, il y avait vraiment tout. Le scénario, bien sûr, avec l'expulsion de Maxime Machenaud à la 18e minute. Mais aussi une atmosphère particulière qui régnait autour de cette rencontre. Plus titré depuis 1990, le Racing retrouvait les sommets du rugby hexagonal 26 ans plus tard. Arrivés sur la pelouse avec des blazers, façon "showbizz", les Franciliens ont clairement marqué les esprits au Camp Nou de Barcelone. Et Dan Carter a même honoré son défi avec Philippe Guillard, jouant toute la finale avec un nœud papillon dans une chaussette.

Le Racing 92 champion de France 2016AFP

La victoire fondatrice des Bleus en Argentine

Ce n'est certes pas la première victoire des Tricolores depuis la prise de fonction de Guy Novès le 1er janvier. Pourtant, c'est bien le succès fondateur de son mandat. Malgré de nombreuses nouvelles têtes (Serin, Bonfils, Ledevedec, Gourdon, Maynadier, Pointud, Galletier, Rey), le XV de France infligeait le 25 juin une véritable correction aux Pumas - demi-finalistes du dernier Mondial - dans un stade de Tucuman médusé (0-27). En l'absence des demi-finalistes du Top 14, certains se sont révélés durant cette tournée estivale, à l'image du Bordelo-Béglais Baptiste Serin. Plus qu'un simple succès, c'est un nouvel état d'esprit qui est né aux pays du tango.

Le XV de France séduisant en Argentine - 25 juin 2016Icon Sport

Le tournoi olympique et ses magnifiques vainqueurs

Après 92 ans d'absence (depuis 1924), le rugby a fait son retour aux Jeux Olympiques en 2016. Un retour en grâce via le Sevens, pour la première fois de l'histoire de la discipline. Un pari gagné en 2009 en coulisses et durant la compétition sur le terrain. Car clairement, ce tournoi olympique nous a enchantés ! D'abord grâce aux filles et notamment à la somptueuse finale entre les deux meilleures nations mondiales : l'Australie (sacrée) et la Nouvelle-Zélande.

Et que dire du tournoi masculin ? Grands favoris, les magiciens fidjiens ont eclaboussé l'épreuve de toute leur classe pour offrir à leur pays la première médaille olympique de son histoire après une finale survolée face à la Grande-Bretagne (43-7) le 11 août. Magnifique, tout simplement !

Les Fidjiens à Rio - 10 août 2016AFP

Les confessions émouvantes de Papé

Le 15 octobre, Pascal Papé a dévoilé publiquement pour la première fois son lourd secret. Son histoire, il l'a racontée dans les colonnes de L'Équipe Magazine avant la publication de son autobiographie "Double Jeu". Si dur sur le pré, le soldat du Stade français nous a vraiment touchés. Le deuxième ligne international s'est confié comme jamais.

Pascal PapéIcon Sport

Son secret, il concerne sa mère biologique. Une mère "qui connaît beaucoup de problèmes psychologiques" et vit "une vie de débauche" . "Pour pouvoir picoler, se droguer, elle se prostitue" pouvait-on par exemple lire. Retiré à sa mère biologique à six mois puis placé à sept mois et demi dans une famille d'accueil très aimante, il est "né à sept mois et demi" . "Puis à 18 ans" , quand la famille l'a adopté. Et même ses coéquipiers les plus proches comme les anciens de Bourgoin n'en avaient pas la moindre idée. Habituellement si féroce, Papé est sorti de sa réserve ce jour-là et nous a montré une facette de sa personnalité radicalement opposée à celle que l'on connaissait. Touchant, vraiment.

Les hommages à Foley

Le 16 octobre, le monde du rugby a appris une bien triste nouvelle : le décès brutal d'Anthony Foley à seulement 42 ans. L'entraîneur du Munster s'est écroulé dans sa chambre d'hôtel à Paris alors que la province de Limerick s'apprêtait à affronter le Racing pour la première journée de Champions Cup.

Les hommages ont été nombreux et vibrants, comme ce chant des supporters irlandais le jour même devant le stade francilien.

Comme aussi le 8 formé par les Irlandais devant le haka des All Blacks ou encore le geste des Maori All Blacks avant leur haka face au Munster et ce devant les enfants de Foley dans les semaines qui ont suivi.

La série record des All Blacks stoppée par l'Irlande

Entre août 2015 et octobre 2016, la Nouvelle-Zélande - championne du monde au passage - a régné sur la planète rugby, écrasant un par un tous ses adversaires. Une série de 18 victoires consécutives et un nouveau record mondial pour une nation majeure. Mais le 5 novembre, les All Blacks sont retombés sur terre... A Chicago, les Néo-Zélandais ont fini par s'incliner contre l'Irlande au terme d'une rencontre grandiose (40-29).

L'exploit de l'Irlande - 5 novembre 2016AFP

Un véritable tremblement de terre alors que l'on pensait les joueurs de Steve Hansen invincibles. Et un premier succès historique pour les Irlandais, qui ne s'étaient jamais imposés face à la Nouvelle-Zélande en 28 tentatives depuis 1905. Certains dénonceront le côté touristique ou commercial de la venue des All Blacks aux États-Unis après cette première défaite en 15 mois...

Le magnifique France - Nouvelle-Zélande

Battus par les Australiens la semaine d'avant (23-25), les Français redoutaient la venue des All Blacks au Stade de France le 26 novembre. Bien évidemment, le souvenir du quart de finale de la Coupe du monde était encore bien présent dans les têtes (62-13). Comme marqué au fer rouge tant il fut vécu comme un traumatisme. Comme pour se donner encore plus de courage et montrer à leurs adversaires qu'ils allaient faire front, les Bleus décidaient d'avancer comme un seul homme, en ligne, face au Haka des triples champions du monde.

Et durant plus de 80 minutes, ils ont tenu leurs promesses, faisant jeu égal et échouant à seulement 5 petits points (19-24) des Néo-zélandais. Décomplexés, Guilhem Guirado et ses coéquipiers ont vraiment régalé le public du Stade de France, à l'image de l'essai inscrit par Louis Picamoles après la chistera de Baptiste Serin.

L'année parfaite des Anglais

Dans l'ombre des All Blacks qui ont monopolisé l'attention de tous, les Anglais se sont imposés comme les seuls à pouvoir contester leur hégémonie. Ultime rencontre disputée en 2016, l'opposition entre le XV de la Rose et les Wallabies le 3 décembre avait tout du match piège pour les hommes d'Eddie Jones. Menés 0-10 en moins d'un quart d'heure, les sujets de Sa Majesté ont fait preuve de caractère, passant quatre essais et plus de trente points au passage (37-21).

De quoi terminer l'année avec un beau 13/13 au compteur. Invaincus, les coéquipiers de Dylan Hartley ont accroché à leur tableau de chasse l'Australie, le pays de Galles, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Ecosse, les Fidji, la France, l'Irlande et l'Italie. Rien que ça...

Jonathan Joseph (Angleterre) - novembre 2016AFP

Par Fabien Pomiès et Ivan Petros