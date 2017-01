RUGBY À 7 - Les Bleus seulement 7e à Wellington, l'Afrique du Sud une nouvelle fois au-dessus du lot

Après une satisfaisante première journée samedi et la qualification pour les quarts de finale de la Cup, la France a vécu une deuxième journée bien plus compliquée à Wellington (Nouvelle-Zélande) ce dimanche matin. Il faut dire que les Bleus étaient opposés en quart de finale à ce qui se fait de mieux au monde depuis le début de la saison : l'Afrique du Sud. Et le résultat a été sans appel (45-0).

Jusque-là, pas de surprise. Le souci, c'est que l'équipe de France a ensuite perdu la demi-finale pour la 5e place contre l'Argentine, plus à sa portée (19-14). Sans Virimi Vakatawa pris avec le XV de France, les Bleus sont à leur place depuis le début de la saison. 7e à Dubaï, 9e au Cap et donc 7e à Wellington, ils figurent désormais au 7e rang mondial. À leur place, on vous dit.

L'Afrique du Sud encore impressionnante

L'Afrique du Sud, elle aussi, est régulière depuis le début de la saison. Mais au sommet de la hiérarchie sevens. Sur une autre planète depuis le début de la saison, les Blitboks - vaiqnueurs à Dubaï et finalistes au Cap - ont facilement remporté cette étape de Wellington (26-5 en finale face aux Fidji). Et trônent maintenant largement en tête du classement mondial, avec 12 points d'avance sur les champions olympiques fidjiens (63 contre 51).