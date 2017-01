RUGBY À 7 - L'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de la Cup à Wellington

Mission accomplie pour les Bleus. Comme à Dubaï lors de la première étape de la saison, l'équipe de France de rugby à 7, 9e mondiale, verra ce dimanche matin les quarts de finale de la Cup, qu'elle n'avait pas réussi à disputer au Cap (2e étape). Les hommes de Frédéric Pomarel sont sortis de leur poule au détriment des Américains, malgré une égalité de points (6) mais grâce à un meilleur goal average.

Un nul un peu décevant face aux États-Unis a lancé la journée des Bleus (21-21), qui ont ensuite chuté face à la Nouvelle-Zélande, triple vainqueur sur ses terres en 2014, 2015 et 2016 (21-14). Les partenaires de Terry Bouhraoua ont obtenu leur qualification pour la Cup en dominant assez largement les Samoa pour leur dernier match de poule (28-5) grâce à des doublés de Julien Candelon et Jean-Pascal Barraque.

L'Afrique du Sud attend la France

En ce qui concerne le reste du tableau, pas de grande surprise, si ce n'est le parcours parfait du Canada, modeste 15e mondial mais qui a terminé en tête de la poule D, certes peu relevée. Les autres qualifiés sont : l'Angleterre, l'Argentine, l'Afrique du Sud, les Fidji, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse. En quart, les Bleus seront opposés à ce qui se fait de mieux depuis le début de la saison, à savoir l'Afrique du Sud. Les Blitzboks avaient remporté l'étape de Dubaï et atteint la finale au Cap. Le menu de la Cup réserve également un terrible choc entre Néo-Zélandais et Fidjiens...