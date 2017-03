RUGBY À 7 - À Las Vegas, les Bleu(e)s doivent sortir le grand jeu

Ce week-end, place à la 5e étape de la saison de Sevens (3e pour les filles) à Las Vegas. Dans le Nevada, l'équipe de France masculine tentera de se qualifier pour les quarts de finale au sein d'une poule très relevée. Les Bleus, 8e mondiaux à égalité avec les USA et l'Argentine, seront en effet opposés à l'Afrique du Sud, au pays de Galles et au Canada.

Leaders du classement général, les Blitboks sont impériaux depuis le début de cet exercice 2016/2017 avec des victoires à Dubaï, Wellington et Sydney ainsi qu'une 2e place au Cap. Les Gallois sont eux 7e, grâce notamment à une demi-finale au Qatar et 2 quarts de finale en Afrique du Sud et en Australie. Les Canadiens sont eux bien plus prenables, même s'ils avaient crée la surprise en Nouvelle-Zélande (4e).

Jonathan Laugel (France 7) - 10 décembre 2016AFP

Pour atteindre les quarts de finale une 3e fois après Dubaï et Wellington, les Tricolores pourront compter sur le retour de Terry Bouhraoua, blessé en Nouvelle-Zélande et lors de la 4e étape à Sydney. Ils doivent en revanche toujours se passer de Virimi Vakatawa, retenu à Marcoussis avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations. Les Français se rendront ensuite directement à Vancouver (11-12 mars) pour la 6e étape (sur 10), la dernière en Amérique.

Le programme des garçons

Samedi

Pays de Galles - France (03h21)

Afrique du Sud - France (06h42)

Dimanche

France - Canada (00h46)

Quarts de finale du Challenge (03h48 à 04h54)

Quarts de finale de la Cup (05h16 à 06h22)

Demi-finales du Challenge (21h08 à 21h38)

Demi-finales de la Cup (22h44 à 23h06)

Lundi

Finale du Challenge (00h40)

Match pour la 3e place de la Cup (01h30)

Finale de la Cup (02h)

Les Blitzboks vainqueurs à Wellington - 29 janvier 2017AFP

L'équipe de France féminine, elle, est placée dans une poule abordable pour sa 3e étape de la saison (sur 6). Les Bleues peuvent en toute légitimité espérer faire mieux qu'un quart de finale. Les joueuses de David Courteix démarreront en effet leur tournoi par une rencontre face à la modeste Argentine, qualifiée en tant que vice-championne d'Amérique du Sud mais dont la dernière apparition dans l'élite mondiale remonte à 2014.

Les Françaises, 7e au classement général, affronteront ensuite la Russie (5e) et le Canada (3e), adversaires plus coriaces. Une victoire contre l'un des deux leur assurerait un quart de finale moins compliqué que le précédent à Sydney face aux vice-championnes olympiques néo-zélandaises (défaite 24-5).

Le programme des filles

Vendredi

France - Argentine (18h23)

France - Russie (21h08)

Canada - France (23h31)

Samedi

Quarts de finale (17h44 à 18h50)

Demi-finales (21h34 à 21h56)

Dimanche

Match pour la 3e place (02h40)

Finale (03h08)