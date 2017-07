PRO D2 - Stéphane Glas (Grenoble) n'a "pas de frustration du tout" de rester en Pro D2

"Quand j’ai pris cette décision, je savais que si on montait, je ne serai pas à Oyonnax l’année suivante, mais c’est un beau challenge aussi (à Grenoble, ndlr). Il n’y a pas de frustration du tout" , indique le nouvel entraîneur des arrières du FCG. "Je suis très content de retrouver un groupe qui, j’ai l’impression, a envie de travailler et de passer à autre chose. Je pense que ça va être intéressant."

Stéphane Glas arrive dans un club qui, comme l’USO il y a un an, descend de l’Élite. "À Oyonnax, on avait eu une saison de Top 14 difficile. Pareil au niveau de la cohésion, c’était un peu dur. Dès l’année suivante, on avait retrouvé tout de suite un groupe assez sain, conquérant et qui avait envie de faire quelque-chose. J’ai plutôt l’impression de retrouver ça cette année. J’espère que c’est de bon augure."