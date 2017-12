PRO D2 - Montauban explose Vannes, Aurillac vainqueur à Narbonne et Mont-de-Marsan tombe en Charente

Narbonne - Aurillac : 17-31

Enfin ! Aurillac tient enfin son premier succès de la saison à l'extérieur après ce déplacement à Narbonne (17-31) ce samedi. Il s'agit même de la première victoire à l'extérieur depuis quinze mois ! Du côté cantalien, ce succès s'est construit, notamment, autour d'une mêlée dominatrice. Et surtout avec un essai dès les premières secondes de jeu, signé Luatua.

Narbonne a réagi par Estériola (12e) et Bitdadze (27e) qui ont répondu à Boisset (24e). Les deux équipes ont été à égalité jusque dans les dernières secondes de la première période et l'essai de Maituku. Maituku auteur d'un doublé au retour des vestiaires (44e) avant une dernière réalisation de Maninoa (54e). Aurillac aurait même pu revenir avec le bonus offensif sans une dernière réalisation de Estériola (57e). Après s'être fait rosser la semaine dernière à Bayonne (53-0), les Audois s'enfoncent un peu plus.

Vidéo - VIDEO - Premier succès de la saison d'Aurillac en voyage et à Narbonne 03:05

Montauban - Vannes : 73-0

Il y a des matches pour lesquels une longue analyse ne rimerait à pas grand chose tant le scénario fut à sens unique. Les Montalbanais confortent plus que jamais leur statut de leader avec cette victoire bonifiée face à des Vannetais totalement hors du coup, humiliés, d’un bout à l’autre de ce duel (73-0).

L’USM a marqué dix essais par Van der Westhuizen (6e et 44e), Vanai (12e), Sayerse (13e), Chaput (22e), Aviata (25e), Lilo (34e), Mathy (50e), Sergeev (65e) et de pénalité (80e). Ce revers risque de faire mal à la tête du RCV qui ne prépare pas de la meilleure des manière les prochaines échéances avec une copie aussi indigeste. Montauban a dominé dans tous les compartiments, à l’image d’un Jérôme Bosviel toujours intenable. Il s'agit du plus gros score de la saison en Pro D2.

Vidéo - Le carton record de Montauban face à Vannes 03:27

Nevers - Colomiers : 16-12

Comme au match aller, Nevers est sorti vainqueur de son affrontement avec Colomiers (16-12) et respire après trois défaite de suite. Après un mano a mano entre les deux buteurs Loic Le Gal (11 points et 4/5) et Sebastien Poet (12 points et 4/4), Josaia Raisuqe a libéré le stade du Pré Fleuri à a 70e. L’ancien ailier du Stade français a marqué son cinquième essai de la saison grâce à une magnifique combinaison avec son demi de mêlée samoan Auvasa Falealii. Comme à Béziers lors de la journée précédente, Colomiers s’incline de peu et tombe un peu plus dans le doute.

Le manager columérin Olivier Baragnon pourra regretter le carton rouge pris par son pilier Anthony Roux en deuxième période (56e) mais aussi l’incapacité à exploiter les deux cartons jaunes infligés au Nivernais (12e et 47e). La venue de Dax à Michel-Bendichou juste avant Noël va se faire sous haute tension.

Vidéo - VIDEO - Le court et très précieux succès de Nevers contre Colomiers 02:53

Soyaux-Angoulême - Mont-de-Marsan : 16-13

Le SAXV s'est donné l’air ! En dominant Mont-de-Marsan 16-13 pour cette 16e journée de Pro D2, les Charentais se sont rassurés après deux défaites consécutives. Sérieux et appliqués, ce sont d’ailleurs les locaux qui ont marqué le premier essai du match (Sitauti à la 19e). Et avec la botte de Jean Ric, le SAXV a mené 13-0 à la pause.

En seconde période les Landais ont réagi avec la réalisation de Muzzio (51e). A la dernière minute, ils ont même eu une balle de match avec une pénalité aux 22 mètres face aux barres. Mais les Montois ont préféré assurer le point de bonus défensif plutôt que d'aller en pénal'touche. Soyaux-Angoulême empoche ainsi sa sixième victoire à domicile cette saison.

Vidéo - VIDEO - Comment Soyaux-Angoulême a fait tomber Mont-de-Marsan 03:04

Massy - Carcassonne : 13-9

Quatre mois après la fessée reçue à Albert-Domec (10-49), Carcassonne retrouvait Massy ce vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue. Mais malgré un essai massicois de Benjamin Dumas dès la quatrième minute, on a été bien loin de l’orgie de jeu du match aller (sept essais). Le reste de la partie s’est résumé en un gros combat et un duel de buteurs d’abord dominé par Thomas Girard qui a permis au RCME de mener à la pause (10-3).

En fin de match, les Carcassonnais sont revenus à quatre unités de leurs hôtes après deux pénalités de Bosch et Renaud (13-9). Mais la défense essonnienne a finalement eu raison du réveil audois un peu tardif et le score n'a plus évolué. Massy s’impose donc pour la sixième fois à domicile quand Carcassonne se contente du point de bonus défensif.

Vidéo - VIDEO - L'essai de Dumas a fait la différence pour Massy contre Carcassonne 02:18

Béziers - Grenoble : 38-8

Et de quatre à la suite ! Après avoir dominé Dax, Massy puis Colomiers, Béziers s’est offert le scalp de Grenoble vendredi soir (38-8). Et avec le bonus offensif face à l’ancien dauphin de ce championnat de Pro D2 ! Vent dans le dos, les Biterrois ont réussi à se mettre dans le bon sens en début de partie avec un essai de Gmir (5e). Les Héraultais ont joué à merveille avec Eole en laissant Grenoble sous pression. Toutefois, les joueurs de Stéphane Glas n’étaient pas encore trop largués à la pause (17-8).

A leur tour, ils ont pu s'appuyer sur le vent pour se jouer des Biterrois. Mais au tableau d’affichage, le vent ne tourna pas. Les Biterrois ont infligé un 21-0 aux Isérois. Largement dominés en mêlée, les Grenoblois ont encaissé trois essais dont les deux derniers sur des mouvements à zéro ou une passe dans une défense apathique. Très en jambes, l'ASBH bonifie ainsi sa victoire (38-8) et s’ancre encore un peu plus dans le haut du tableau. En face, les Isérois concèdent un revers piquant. Et retombent à la 4e place du classement. Cela risque donc encore de souffler à Grenoble ces prochains jours...