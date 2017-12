Montauban : Un champion d'automne de haute volée

6 victoires à l'extérieur

Si Montauban reste intraitable à domicile (un nul, six victoires), l'USM s'exporte très bien aussi ! Preuve en est, ces 24 points pris en déplacement (six victoires en huit matchs). Les Montalbanais ont déjà fait aussi bien que sur toute la saison passée, où ils avaient également pris 24 points à l'extérieur (5 victoires). À titre de comparaison, six victoires à l'extérieur c'est aussi bien qu'Agen, meilleure équipe de Pro D2 à l'extérieur la saison passée.

160 points inscrits par Bosviel

S'il y a un homme qui est en pleine lumière ces dernières semaines, c'est bien Jérôme Bosviel. Sa dernière performance contre Biarritz a bien sûr marqué les esprits (33 points, record pour un joueur dans un championnat professionnel français). Mais l'arrière ou ouvreur montalbanais est déjà meilleur réalisateur de Pro D2 avec 160 points inscrits depuis le début de saison. Jérôme Bosviel est également le meilleur marqueur d'essais avec 4 réalisations.

Jerome BosvielIcon Sport

1 point de bonus

Et pourtant, il y a bien un domaine où les Montalbanais font moins bien que toutes les autres équipes de Pro D2 : Les bonus. Les hommes du duo Lafond-Whitaker n'ont glané qu'un maigre point de bonus offensif (contre Mont-de-Marsan lors de la 6ème journée, victoire 28-12) pour zéro bonus défensif. Tous les autres clubs ont au moins trois bonus (défensifs et offensifs confondus).

1028 minutes

Avec 1028 minutes disputées, Taleta Tupuola est le joueur le plus utilisé de l'USM. Le Néo-zélandais est élément important du dispositif tarn-et-garonnais. Il a disputé 14 des 15 rencontres de championnat, pour 12 titularisations. Le centre ou ailier a également fêté sa centième sous le maillot vert et noir lors de la réception de Bayonne (11è journée).

11ème attaque / 2ème défense

On peut terminer la phase aller en tête et n'avoir pourtant "que" la 11ème attaque du championnat. C'est l'exploit réalisé par Montauban qui a inscrit "seulement" 310 points sur la première moitié de saison (trois points de moins que Massy, treizième). C'est loin des autres équipes du quatuor de tête (Grenoble : 449 points ; Mont-de-Marsan : 447 points ; Perpignan : 453 points). La clé de la réussite montalbanaise est avant tout sa défense, puisque les Sapiacains possèdent la deuxième meilleure défense (273 points encaissés) derrière Mont-de-Marsan (249 points).