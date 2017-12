Montauban poursuit sa série, la revanche entre Basque et Catalans, Dax dos au mur, nos pronostics

Bayonne – Perpignan (jeudi 20h45)

4 mois après la déculotté 66-6 à Aimé-Giral, Bayonne veut se racheter. Auteurs d'une saison en dents de scie, les Bayonnais alternent entre l’excellent et le catastrophique. En témoigne leur récente défaite 68-15 à Mont-de-Marsan, puis la victoire à Nevers et enfin le succès 53-00 contre Narbonne. L'Aviron est aujourd'hui 8e à 12 points du 4e Perpignan. Ce dernier n'a perdu qu'un seul de ses 4 derniers matchs en déplacement, ce qui fait de l'USAP, la deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, bonus pour Perpignan.

Montauban – Vannes (vendredi 20h00)

Affiche déséquilibrée puisque le 1er Montauban, reçoit le 9e Vannes. Les Tarn-et-Garonnais se sont montrés irrésistibles la semaine dernière contre Biarritz (43-20). Les locaux restent sur 5 victoires consécutives et pourraient bien s'envoler au classement. En face, Vannes n'est qu'a 6 points de la zone rouge, tandis que l'espoir de jouer les barrages s'éloigne peu à peu. Cette saison, le RCV n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur, c'était à Carcassonne 27-30.

Notre pronostic : Victoire avec bonus pour Montauban.

Massy – Carcassonne (vendredi 20h00)

Duel de mal classé entre deux équipes qui tentent d'inverser la spirale négative. Massy douzième n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs. Depuis les Essonniens se rapprochent dangereusement de la zone de relégation, ce match contre la lanterne rouge arrive à point. En face, tous les espoirs sont relancés suite à la victoire la semaine dernière contre Dax (43-24). Les Audois croient désormais en l'exploit : Le maintien.

Notre pronostic : Victoire de Massy.

Narbonne – Aurillac (vendredi 20h00)

C'est un match serré qui se prépare entre le 14e Narbonne, et le 10e Aurillac, 5 points séparent ces deux équipes. Les Audois côtoient la 15e place de barragiste, et n'ont pas fait forte impression lors de leur dernière sortie à Bayonne (53-00), la victoire est obligatoire. En face, Aurillac n'a pas gagné un seul match de l'année 2017 à l'extérieur, et reste sur une dernière défaite 38-16 à Vannes.

Notre pronostic : Victoire de Narbonne.

Soyaux-Angoulême – Mont-de-Marsan (vendredi 20h00)

Le SAXV 11e du championnat compte 20 points de retard sur le 3e Mont-de-Marsan. Les deux dynamiques sont inversées, puisque les Charentais restent sur deux défaites, tandis que le Stade Montois a remporté 2 de ces 3 derniers matchs à l'extérieur. De plus, les « abeilles » peuvent espérer une deuxième place à l'issue de cette journée.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux, bonus défensif pour Mont-de-Marsan.

Nevers – Colomiers (vendredi 20h00)

Treize points séparent le 13e Nevers du sixième Colomiers. Ces derniers auraient pu frapper un grand coup dans ce championnat en prenant 11 points d'avance sur le premier non-barragiste, malheureusement pour eux, ils se sont inclinés de 3 points à Béziers. L'USC n'est assuré de rien, mais son adversaire du jour reste sur trois défaites. La rencontre s'annonce très serrée.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Colomiers.

Béziers – Grenoble (vendredi 20h30)

Les locaux sont en pleine confiance. Ils restent sur trois victoires consécutives, la dernière contre Colomiers (22-19) leur permet de croire aux barrages. En revanche, les Isérois n'écrasent plus le championnat. Leader, il y a trois semaines, ils pourraient être quatrième, à l' issue de cette journée.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Grenoble.

Dax – Biarritz (dimanche 14h15)

17 points séparent le 15e, Dax du cinquième Biarritz. Les Landais sont sur une série noire de 5 défaites consécutives. La dernière contre la lanterne rouge (43-24) témoigne de la crise que traverse ce club. En face, le BO n'a pas encore eut l'occasion de briller en dehors du Pays Basque cette saison.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.