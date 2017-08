Les 5 raisons de suivre la nouvelle saison de Pro D2

Parce que c'est le retour des derbys basques

Bien sûr, Bayonnais et Biarrots préfèreraient s'affronter en Top 14. Mais cette saison, ce sera en Pro D2, comme ce fut le cas déjà il y a 2 saisons. L'an passé, l'Aviron a fait une infidélité au BOPB après avoir réussi son pari de remonter de suite. On va avoir droit de nouveau aux bouillants derbys basques à Jean-Dauger (8e journée, 12-15 octobre) et à Aguilera (22e journée, 1-4 février).

Pierre Bernard (Biarritz)Icon Sport

Parce que le championnat change de formule cette saison

C'est la grande nouveauté de 2017-2018 et elle risque de donner encore plus de piquant au championnat. Fini le temps où le premier de la phase régulière gagnait automatiquement sa montée en Top 14. Désormais, il devra batailler avec 5 autres qualifiés lors des phases finales et remporter la finale. Le perdant de la finale, lui, aura une chance de décrocher son ticket pour l'élite lors d'un barrage contre le 13e de la division supérieure.

Parce que le niveau n'a jamais été aussi dense

Vraiment difficile de penser qu'une formation va écraser le championnat. Tout juste relégués, Grenoble et Bayonne devraient logiquement jouer les premiers rôles. Mais on peut aussi penser que Perpignan, Biarritz, Montauban et Mont-de-Marsan prendront également part dans la lutte aux places en phase finale. Pourquoi pas aussi Aurillac et Colomiers.

Romain Millo-Chluski (Perpignan)Icon Sport

Parce que nous Nevers va enfin découvrir le Pro D2

Ambitieux depuis de nombreuses saisons, le club du président Régis Dumange va enfin avoir la chance d'évoluer en Pro D2. Une formation qui a pris le temps de se structurer et a fait un recrutement de qualité pour espérer ne pas redescendre en Fédérale 1 à la fin de l'exercice. Avec deux victoires en autant de matches de préparation face à Aurillac et Béziers, l'USON semble déjà prête.

Parce la saison dernière avait déjà été folle

L'an passé, il avait fallu attendre l'ultime journée de championnat pour connaître l'identité de tous les équipes présentes en phase finale et celles qui allaient accueillir les demies. Pour le dernier ticket, ils étaient notamment trois encore en lice : Biarritz, Colomiers et Perpignan. Pour le maintien, même chose puisque Vannes, Narbonne et Albi jouaient leur peau. Bref, on s'était régalé et on en redemande.

Mais aussi parce que vous aurez l'occasion de voir évoluer des joueurs talentueux comme Hosea Gear (Narbonne), Pierre Bernard (Biarritz), Timoci Matanavou (Mont-de-Marsan)...

La Pro D2, c'est aussi en intégralité sur Eurosport 2 et sur Eurosport Player.