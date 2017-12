Dax - BO : un match de mi-saison décisif

Sur le papier, l'affiche est déséquilibrée, entre une équipe de Dax qui n'arrive plus à s'imposer et Biarritz qui brille notamment au travers de ces individualités. 5 défaites lors des 5 dernières rencontres pour les locaux face à 2 victoires lors des 3 derniers matchs pour les Basques et une 15e place de plus en plus alarmante pour les Landais contre une 5e place à conforter pour les visiteurs. Bref, la balance s'écroule du côté Basque. Pourtant, la rencontre pourrait être beaucoup plus serré que ce qu'on imagine. Nous ne sommes qu'a la mi-saison, et pourtant les rencontres à domicile deviennent capitales pour Dax.

La prise de conscience

La dernière défaite des Dacquois chez la lanterne rouge (Carcassonne) a marqué les esprits. Les Rouge et Blanc mené pourtant 18-21 à la pause avant de montrer un tout autre visage. Ce sont ces deux visages justement qui coûtent cher à Dax. Ils arrivent à proposer un niveau de jeu très correct, avant de subir un passage à vide pendant de nombreuses minutes. "Ce championnat est suffisamment difficile pour ne pas empocher les occasions de victoires quand elles se présentent" s’inquiètent Patrick Furet entraîneur des locaux dans les colonnes du Midol, avant de poursuivre : "Le constat est fait. Les joueurs sont conscients des maux de l'équipe". C'est donc un moment décisif et essentiel pour remettre la marche en avant. L'expérimenté Guillaume Devade développe également la crise naissante. "On sait que la solution viendra du terrain. On traverse un moment compliqué qui met le club dans une situation délicate. Ce sont des joueurs pivots que devront venir les mots et les gestes qui redonneront confiance à tout un groupe".

Un adversaire frais

Tous les espoirs sont permis donc pour les locaux, d'autant plus que les visiteurs voyagent très mal. Cette saison, ils n'ont remporté qu'une seule victoire à l'extérieur, c'était à seulement 8 km de chez eux à l'occasion du derby. Mais les corps seront frais côté Biarrots. Ils ont eu 10 jours pour préparer ce match, suite à leur dernière défaite jeudi dernier à Montauban.