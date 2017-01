Pro D2 - Soyaux-Angoulême - Biarritz (12-19) : Le BO, tube de l’hiver

Quatre sur quatre pour le BOPB ! En gagnant à Soyaux-Angoulême (12-19) en levé de rideaux de la 19e journée, Biarritz affole les chiffres. Cette quatrième victoire en déplacement de la saison pour les Basques est précieuse. En remportant ce choc entre les 8e et 9e du classement à égalité de points avant le match, les Rouge et Blanc écartent provisoirement le SA XV de la course à la qualification.

Par là même, les hommes de Darricarrère et Garcia signent un quatrième succès en voyage cette saison, ce qui ne fait que renforcer leur confiance mentale. En enchaînant une septième victoire lors des huit derniers matches, les Biarrots se sont hissés à la cinquième place (provisoire) du classement, ne pouvant plus cacher leurs prétentions de qualifications.

Pourquoi le tube de l’hiver ? Alors que les températures actuelles refroidissent la Pro D2, le mois de janvier est quasi parfait pour des Biarrots invaincus en 2017 ! Comme depuis quelques semaines, les Rouge et Blanc se sont réchauffés en Charente autour de leur défense qui fait reculer l’adversaire ou de leurs longues possessions de balles qui provoquent des fautes. Ajoutez à cela le réalisme de Lucu sur les coups de pied importants ou le seul essai de Giresse (départ au ras et le long de la touche) et la recette pour faire tomber ce SAXV invaincu à domicile depuis mai 2015 a été simple...

Confirmer au prochain bloc

Alors que les Angoumoisins ont proposé un jeu alerte et dynamique en première mi-temps, leurs quatre maladresses sur des ballons d’essais les ont trop pénalisé pour même prendre le bonus défensif. Ils auraient pu y prétendre s’ils avaient tapé deux pénalités faciles en fin de match. Mais leur volonté de garder Chanzy encore inviolé a été plus forte. En vain.

Pour ce BOPB véritable tube de l’hiver, le repos qui fait suite à ce bloc achevé quasi parfait sera des plus doux dans le Pays basque. D’autant que les coéquipiers de Maxime Lucu (qui évoluait à l’ouverture ce jeudi) pourraient mettre à profit le prochain bloc (Montauban, Béziers et Bourgoin à domicile, Narbonne et Carcassonne à l’extérieur) pour prolonger ces fêtes hivernales.