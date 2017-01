PRO D2 - Oyonnax : Les blessés s’accumulent, la neige s’invite

Outre la défaite concédée à Carcassonne le week-end dernier (34-19), le match a laissé quelques traces avec la blessure du pilier Lukas Rapant. Le Tchèque souffre du ligament latéral interne d’un genou et s’est vu poser une attelle pour une durée d’au moins 3 semaines. Pour lui, cela signifie une fin de bloc comme pour l’ouvreur Christopher Ruiz qui a rechuté de sa blessure aux adducteurs. À ce poste, l’USO est décimée car Quentin Etienne n’est espéré à l’entrainement que la semaine prochaine alors que Jérémy Gondrand (cheville) sera absent 4 mois. C’est le jeune Lucas Chouvet qui sera donc aligné. UJ Seuteni (adducteurs) a aussi été opéré fin décembre et sera indisponible 2 à 3 mois. Quant au centre Maxime Veau et l’ailier Uwa Tawalo, ils devraient retrouver le groupe la semaine prochaine.

À noter que les flocons tombent sur Oyonnax et que la dizaine de centimètres était atteinte quand les joueurs sont sortis sur le terrain d’entrainement pour leur séance du jour, ponctuée d’une bataille de boules de neige… Et les prévisions font encore état d’importantes chutes de neige pour la réception de Béziers, vendredi. Mais le demi d’ouverture Lucas Chouvet préférait sourire de ces conditions. "On n’est pas dans le Sud, c’est notre ADN !"