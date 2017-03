PRO D2 - Montauban - Agen, un derby qui vaut cher en ouverture de la 23e journée

Montauban-Agen, derby entre deux villes distantes de seulement 70 kilomètres, coûtera cher au perdant dans la course à l'accession directe au Top 14, jeudi en ouverture de la 23e journée de Pro D2. Dans la vallée de la Garonne, ce derby est aussi un choc entre Montauban (4e) et son devancier du Lot-et-Garonne (3e), qui ont occupé chacun à leur tour le fauteuil de leader et doivent réaliser une performance pour espérer s'asseoir à la bonne place, la première, à la fin de la phase régulière.

Tamaz Mchedlidze (Agen) face à Biarritz - 2016-2017Icon Sport

En tête, Oyonnax (1er), en déplacement à Soyaux-Angoulême (10e), et Colomiers (2e), qui effectue un court voyage à Carcassonne (9e), ne sont pas à l'abri chez deux formations qui abattent leur dernière carte pour rejoindre le haut de tableau, et bien malin celui qui saura dire lequel des 4 premiers sera leader vendredi soir. Perpignan (7e) et Aurillac (8e), à égalité avec 54 points, peuvent eux aussi encore se mêler à la lutte à condition de l'emporter à l'extérieur, respectivement à Albi (15e) et Narbonne (11e).

Reste un match capital entre deux clubs à la lutte pour ne pas descendre : le vainqueur de Béziers (13e) - Dax (12e) serait assuré de garder une avance confortable sur la zone rouge.

Le programme de la 23e journée

Jeudi

Montauban - Agen (20h45)

Vendredi

Béziers - Dax (20h)

Narbonne - Aurillac (20h)

Carcassonne - Colomiers (20h)

Mont-de-Marsan - Vannes (20h)

Biarritz - Bourgoin (20h)

Angoulême - Oyonnax (20h30)

Dimanche

Albi - Perpignan (14h15)