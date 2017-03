Pro D2 - Montauban a-t-il oublié son trou d'air ?

Six. C'est le nombre de points pris par la bande du duo P.-P Lafond et Chris Whitaker lors des six dernières journées de Pro D2 avec notamment lors du dernier bloc une série en cours de trois défaites consécutives, ce qui n'était encore jamais arrivé à Montauban cette saison. Un véritable passage à vide pour les Sapiacains qui a eu pour conséquence d'éjecter l'USM des places qualificatives aux phases finales.

En tête du classement au soir de la 18e journée avec 54 points, Montauban est désormais relégué à la sixième place du championnat à trois points du Biarritz olympique qui occupe pour l'instant la tant convoitée cinquième place... Autant dire que la coupure est tombée à pic pour permettre au groupe montalbanais de retrouver ses esprits.

Une pause bienvenue

"On savait que le dernier bloc allait être très dur et il a été très dur. On a perdu des matches. On n'a pas eu les résultats que nous voulions. En plus, on a eu pas mal de casse. On a aussi été en difficulté au niveau de notre jeu. C'était important pour tout le monde de se régénérer et de retrouver de la fraîcheur pour repartir de l'avant pour les six derniers matches" , plaide l'entraîneur des avants, Pierre-Philippe Lafond.

Le groupe de MontaubanIcon Sport

"Ce n'est jamais plaisant de perdre des matches et d'avoir des mauvais résultats. Mais on a aussi pu analyser les raisons de ce passage à vide. Ces défaites ont été la conséquence de choses ratées. On en a profité pour voir cela avec les joueurs la semaine dernière et mettre certaines choses à plat. On a redéfini des objectifs et remis certains plans en place. Il faut rectifier le tir et on va voir vendredi soir si on a réussi à le faire" , poursuit l'ancien pensionnaire de Bayonne.

Lafond : "On est bien revenu les pieds sur terre"

Un vrai break de quelques jours pour analyser les erreurs commises sur les derniers matches et trouver ensemble la solution idéale. Un laps de temps suffisant également pour permettre le retour de joueurs cadres comme Benoit Zanon, Maxime Mathy ou encore Sergeï Segueev. Mais surtout, pour reprendre ses esprits : "Je ne sais pas si cette première place nous a perturbés inconsciemment. Peut-être que le regard des autres équipes a changé. En tous cas, on est bien revenu les pieds sur terre. On est conscient que nous n'avons pas été performants lors des derniers matches. On a beaucoup parlé et maintenant, il faut agir" , explique P.-P Lafond.

Le groupe de Montauban avec Pierre-Philippe Lafond - janvier 2017Icon Sport