Pro D2 - Le club de Bourgoin écope d'un retrait de 8 points au classement !

Entre Bourgoin et le Conseil Supérieur de la DNACG (Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion), ce n'est décidemment pas le grand amour. Rétrogradé en Fédérale 1 en mai dernier puis finalement sauvé en juillet, le club de Bourgoin vient de vivre un nouvel épisode douloureux avec l'organisme indépendant co-géré par la Fédération et la Ligue. Ces dernières années, le club avait souvent été dans le viseur du gendarme financier.

Lors de sa réunion du 13 décembre, la DNACG a examiné le dossier du CSBJ et a décidé de lui infliger un retrait de 8 points au classement. Un gros coup dur pour la lanterne rouge de Pro D2 qui se retrouve désormais avec seulement 10 unités au compteur, soit 12 de moins que Béziers (15e) et surtout 17 de moins qu'Albi, premier non-relégable. De quoi sérieusement compliquer la tâche pour son maintien.

Vidéo - Bourgoin, du changement mais un ADN à ne pas perdre 02:17

10 jours pour faire appel

Dans un communiqué, la DNACG a expliqué les motifs de cette sanction soit :

- 5 points pour non-respect des engagements pris à l'égard de la DNACG au titre de son budget 2016/17

- 1 point pour incohérence entre le budget actualisé de la saison 2015/16 présenté à la Commission d'appel de la FFR en juillet 2016 et les comptes définitifs au 30 juin 2016

- 2 points par révocation du sursis prononcé par la Commission d'appel de la FFR dans sa séance du 25 septembre 2014 à la suite d'une précédente décision du retrait de points de la DNACG portant sur la saison 2014/15