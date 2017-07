PRO D2 - Le calendrier de la saison 2017-2018

Pour la première journée, le sort a été plutôt généreux. Nous aurons droit dès les la mi-août (17-20) à des affiches de prestige entre Perpignan et Bayonne mais aussi entre Biarritz et Mont-de-Marsan. Relégué en fin de saison dernière, Grenoble débutera sa campagne à Dax. De leur côté, Massy et Nevers, les deux promus de Fédérale 1 commenceront loin de leurs bases.

Le retour des derbys basques

Pour les Massicois, ce sera à Carcassonne et pour les Neversois, le premier match de leur histoire en Pro D2 se déroulera sur la pelouse de Soyaux-Angoulême. A noter que les deux anciens pensionnaires de Top 14, Bayonne et Grenoble s'affronteront lors de la 6e (21-24 septembre) et 17e journée (21-22 décembre).

Les derbys basques entre l'Aviron bayonnais et le Biarritz olympique seront également très attendus. La première manche aura lieu à Jean-Dauger lors de la 8e journée (12-15 octobre) et la seconde à Aguilera lors de la 22e (1er-4 février 2018). Le week-end de Noël, aucune rencontre de Pro D2 ne sera programmée.

Le calendrier

1re journée (17-20 août)

Soyaux-Angoulême - Nevers

Aurillac - Colomiers

Béziers - Vannes

Biarritz - Mont-de-Marsan

Carcassonne - Massy

Dax - Grenoble

Narbonne - Montauban

Perpignan - Bayonne

2e journée (24-27 août)

Soyaux-Angoulême - Dax

Bayonne - Béziers

Carcassonne - Biarritz

Colomiers - Perpignan

Grenoble - Massy

Mont-de-Marsan - Narbonne

Montauban - Aurillac

Nevers - Vannes

3e journée (31 août-3septembre)

Colomiers - Bayonne

Aurillac - Carcassonne

Biarritz - Béziers

Dax - Narbonne

Grenoble - Mont-de-Marsan

Massy - Montauban

Perpignan - Nevers

Vannes - Soyaux-Angoulême