PRO D2 - Jean-Alric est tombé !

Ça n’était plus arrivé depuis novembre 2014 : Aurillac chute à Jean-Alric, face à Oyonnax (24-26). Les Hauts-Bugistes sortent victorieux de ce match à forte intensité physique, et signent l’exploit de cette 18e journée de Pro D2. L’USO s’offre un favori, chez lui. Depuis le début de la saison, et plus encore depuis quelques semaines, le SACA semblait fébrile à domicile. Cette fois, il n'a pas réussi à sauver sa peau. Les 20 premières et les 20 dernières minutes de la partie ont été en faveur des joueurs d’Authier. Avec vaillance et courage, ils ont mis un terme à l’invincibilité des Cantalous dans leur antre.

Plus d'info à suivre...