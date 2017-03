PRO D2 - En supériorité numérique pendant 73 minutes, Béziers bat Colomiers (41-27)

Béziers assure et se rassure. Dans un partie totalement folle avec notamment 8 essais et 2 cartons rouges, les Héraultais ont signé une belle victoire face à Colomiers, un prétendant à la qualification (41-27). Et même si le maintien n’est pas mathématiquement assuré, l’ASBH fait un grand pas vers une nouvelle saison en Pro D2 et compte désormais 10 points d’avance sur Albi, le premier relégable. Colomiers, lui, reste à la 4e place.

La rencontre débutait avec une énorme tension entre les deux équipes comme en témoignent les 2 premiers cartons jaunes pour le Columérin Maurino et le Biterrois Chevtchenko. Mais surtout le carton rouge infligé au deuxième ligne de Colomiers Fa’Amatuainu, dès la 7e minute, pour un placage sur Munro, aussi dangereux que stupide. Pouvait alors débuter le festival Lachie Munro. En l’espace de 20 minutes (12e-32e), l’ouvreur héraultais marquait deux essais quasiment similaires. A chaque fois, un coup de pied à suivre dans les 22 mètres adverses finalement récupéré par ce même Munro. A la mi-temps et fort logiquement, Béziers virait en tête 14-6.

Colomiers a craqué

Au retour des vestiaires, Colomiers effectuait une entame de seconde période tonitruante avec 2 essais en 2 minutes de Panizzo et Cazenave. Mais Béziers sans s’affoler refaisait son retard avec des réalisations de Gmir et Fernandès. Fidèle à sa ligne de conduite depuis le début de l’année, les Héraultais insistaient avec leur jeu de mouvement et le dernier essai de Daminiani en coin venait parachever le succès des hommes du duo Gérard-Aucagne.

Avec cette victoire, Béziers entrevoit le maintien. Pour Colomiers, qui repart en Haute-Garonne sans le bonus défensif, c’est une mauvaise opération. Les joueurs de Bernard Goutta vont longtemps regretter ce carton rouge dès la 7e minute.