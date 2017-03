Pro D2 - Bilan 24e journée - Colomiers s'est baladé, Albi s'est arraché

Bourgoin - Albi : 19-23

Victoire ô combien importante d’Albi qui a dû batailler, et c’est peu de le dire, pour s’imposer 19-23 à Pierre-Rajon. Pourtant durant la majorité de la rencontre, Bourgoin a fait mieux que se défendre, longtemps une victoire berjalienne semblait se dessiner même, notamment quand Campeggia marquait deux pénalités en seconde période (53e et 60e). Albi devait à tout prix sortir vainqueur avec le succès sur ses terres de Vannes. Et cela fut chose faite avec Faleafa en sortie de mêlée (73e). Ce même Faleafa écopait d’un carton jaune quelques minutes après ce qui permettait à Bourgoin de pousser plusieurs minutes après la sirène sur la ligne tarnaise, sans succès. 7e défaite de la saison pour le CSBJ, Albi lui reste juste au-dessus de la zone rouge.

Vidéo - Un jaune et un doigt d'honneur : la vilaine fin de match de l'Albigeois Faleafa 00:59

Colomiers - Soyaux-Angoulême : 51-9

Sur sa pelouse de Michel-Bendichou, l’US Colomiers s’est largement imposée face à Soyaux-Angoulême (51-9) avec à la clé le bonus offensif. Après un premier acte équilibré, les Columérins ont fait exploser la défense charentaise au retour des vestiaires en inscrivant au total 6 essais. Emmené par un Maxime Lafage des grands jours, le club haut-garonnais s’est régalé à l’image du très beau triplé de son arrière Cédric Coll. L’US Colomiers, toujours invaincue à domicile, a réagi après sa défaite à Carcassonne la semaine passée et continue de consolider sa place dans le "Top 5" des prétendants aux phases finales.

Mont-de-Marsan - Béziers : 15-9

La parole était à la défense ! Dans cette rencontre qui opposait deux équipes en forme, Mont-de-Marsan a arraché la victoire 15-9 face à Béziers. Les Montois doivent ce succès à la botte de James, auteur d'un 5/6 au pied. Pas d'essai donc, puisque les Landais se sont cassés les dents sur la très bonne défense biterroise. Avec notamment Best et Barrère en grande forme. Mais au final, l'indiscipline a fait la différence. Surtout que les Héraultais ont gâché de nombreuses occasions en raison de maladresses. Au final, les Biterrois repartent bredouilles mais avec au moins 4 blessés. Battye, Suchier, Phalip, Barrère ont notamment dû quitter la pelouse prématurément. Les Montois assure l'essentiel de leur côté et peuvent toujours regarder vers le haut.

Vidéo - Tastet, l'âme et le moteur de Mont-de-Marsan 02:34

Oyonnax - Narbonne : 30-22

Oyonnax enchaîne un troisième succès de rang. Face à une valeureuse et joueuse formation narbonnaise, les leaders du championnat ont éprouvé les pires difficultés pour se défaire de leurs adversaires. Malmenés durant le premier acte après un essai de Leone Ravuetaki (18e), les Oyomen doivent leur salut à deux essais de Dug Codjo (27e) et de Silvère Tian juste avant la pause. Le pied précieux de Ben Botica (20 points) a permis aux siens de gérer le score par la suite, alors que les joueurs de Johann Authier ont été sous la menace des Audois durant la quasi-totalité de la rencontre. Comme il y a deux semaines à Agen, Narbonne repart la tête haute mais pourra nourrir quelques regrets.

Vannes - Aurillac : 26-15

Vannes décroche une précieuse victoire à domicile face à Aurillac (26-15) ! En difficulté après un démarrage en trombe cantalien (P. Ravai, 4e), les Bretons ont rapidement pris l'avantage au score (M. Vosawai, 24e ; F. Hickes, 49e). Solides en mêlée, ils ont fait douté une équipe cantaloue en quête d'un deuxième succès à l'extérieur cette saison. Patients, les Vannetais ont su parfaitement gérer les temps forts adverses (A. Luatua, 62e) et complètement inverser la tendance. Malgré un Ashley Moeke en deçà de ses performances habituelles (deux échecs au pied, une touche directe), les Bretons ont tenu le choc et empochent quatre précieux points dans la course au maintien, même s'ils occupent toujours la 15e place, après le succès d'Albi à Bourgoin.

Agen - Dax : 28-23

Agen, deuxième meilleure attaque, a énormément souffert face à Dax, plus mauvaise défense (28-23). Les Agenais ont inscrit quatre essais (Miquel, Nakosi, Erbani et Darbo) mais ont manqué au moins deux grosses occasions de se détacher définitivement au score et de sécuriser leur bonus offensif en seconde période. Au contraire, après une première réalisation d’Alcalde en fin de première mi-temps, l’essai de Pic en fin de match a ramené l’USD dans le bonus défensif qu’elle préserva jusqu’au bout pour priver le SUALG d’un cinquième point.

Perpignan - Montauban : Dimanche, 14h15

Carcassonne - Biarritz : 32-9