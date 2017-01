PRO D2 - Bilan 18e journée - A Montauban la tête, à Béziers le sourire, à Albi la migraine

Albi - Mont-de-Marsan : 25-30

Quel précieux succès de Mont-de-Marsan à Albi (25-30) ! Un succès capital dans leur course aux phases finales. Wakaya montra rapidement la voie aux siens (11e) avant que les ne réagissent par l'intermédiaire de Damiani (16e, sorti ensuite sur blessure). Ils tenaient même bon, menant de 8 points, avant de s'effondrer à l'heure de jeu. Et les deux cartons jaunes récoltaient par les Landais (Salawa 69e, A. Ormaechea 79e) n'ont finalement pas suffi, Faleafa laissant finalement échapper le ballon de la victoire sur la ligne d'en-but bien après la sirène. Le bonus défensif ne consolera pas une équipe d'Albi qui chute dans la zone rouge. Mont-de-Marsan, lui, passe provisoirement 5e.

Béziers - Narbonne : 39-10

Béziers retrouve le sourire ! Une large victoire et un point de bonus offensif en poche dans un derby, voilà qui pourrait relancer la saison biterroise. Les hommes du duo Aucagne - Gérard ont dominé de bout en bout cette rencontre avec cinq essais à la clé (39-10), mettant notamment au supplice leurs adversaires en mêlée. Avec également un alignement dominateur, l'ASBH n'a rien laissé à son adversaire. A cela se sont ajoutées des intentions de jeu qui ont permis de prendre le dessus face à des Narbonnais diminués, avec une grosse rotation dans l'effectif, mais qui n'ont jamais répondu présents dans cette rencontre à l'exception de leur essai inscrit en contre. Du côté biterrois, Gmir a brillé avec deux essais à la clé. Béziers prend 5 pts et sort de la zone rouge !

Carcassonne - Vannes : 29-27

Ce fut un "ouf" de soulagement pour les Audois, quand Monsieur Gasnier a sifflé la fin de la rencontre, après une énième possession vannetaise. Une fin heureuse pour l'USC qui s'impose à domicile, mais que la rencontre fut difficile pour Carcassonne (29-27). Constamment malmenée par une attaque bretonne de feu, la défense des Jaune et Noir a cédé 3 fois, notamment en fin de rencontre face à Bouthier (78e). Brouillons en attaque mais solides en conquête, les Audois ont trouvé leur salut sur ballon porté mais aussi par un Lazzarotto en feu qui a marqué le premier des 3 essais carcassonnais (voir la vidéo). Une victoire contrastée, au goût amer donc, une saveur que partage Vannes qui décroche seulement le point de bonus défensif. Une maigre récompense vu l'investissement.

Vidéo - L'incroyable essai en mode funambule de Lazzarotto 00:26

Dax - Bourgoin : 30-22

Dans ce duel du bas de tableau, l’US Dax s’est imposée face à Bourgoin, la lanterne rouge (30-22). Plus réalistes et plus disciplinés, les Landais ont réussi à venir à bout d’une vaillante équipe iséroise à Maurice-Boyau. Si les Dacquois ont voulu faire du jeu, ils ont fait beaucoup de fautes de mains pour pouvoir concrétiser derrière. Dans ce match, ce sont les avants qui ont brillé. Bourgoin avait parfois trop envie et fit trop de fautes. Le CSBJ a joué deux fois à 14 contre 15 et a été sanctionné par la botte de Nicolas Cachet. Malgré leur investissement, les Ciel et Grenat repartent sans rien. C’est la 9e défaite en déplacement de Bourgoin cette saison. Dax s’éloigne quelque peu de la zone rouge.

Montauban - Soyaux-Angoulême : 27-3

Montauban reprend, provisoirement, les commandes du championnat ! En attendant le déplacement d’Oyonnax à Aurillac dimanche, l’USM a fait le plein face à Soyaux-Angoulême. Une victoire (27-3) bonifiée grâce à deux essais de pénalité (19e, 61e) et un essai en bout de ligne d’Ascarat juste avant la pause (39e). Largement supérieurs en conquête, les vert et noir n’ont laissé aucune chance au promu charentais, bien trop indiscipliné pour ramener quelque chose de son déplacement dans le Tarn-et-Garonne. Montauban reste invaincu cette saison à Sapiac. 10 matches, 10 victoires. Et 44 points pris au total !

Colomiers - Perpignan : 32-20.

Joli spectacle à Michel-Bendichou entre Colomiers et Perpignan qui ont livré une bien belle bataille, engagée et que l’indiscipline a fait basculer (32-20). Cela n’a pas nui au spectacle avec 4 essais au total. Les Columérins sont allés à dame après deux gros efforts sur des ballons portés que Sébastien Inigo (4e) et Aurélien Beco (44e) sont venus conclure. L’USCo s’est en effet montrée performante lors de ses entames de période alors que l’USAP a souvent été dans la réaction. Les Perpignanais ont fait une différence par Tom Ecochard (16e) sur un renversement de jeu et par un essai de pénalité qui a fait parler alors que Thomas Ramos sortait délibérément le ballon derrière son en-but (33e). Les Haut-Garonnais restent dans le bon wagon, celui des qualifiables, alors que les Catalans auraient mérité un bonus défensif.

Aurillac - Oyonnax : Dimanche, 14h15

Le match est à suivre EN DIRECT sur Eurosport 2 et EN DIRECT commenté sur notre site...

Biarritz - Agen : 20-17

Vidéo - Le résumé de Biarritz - Agen en vidéo 02:33

Le bonus