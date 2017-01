PRO D2 - Bilan 16e journée - Montauban retrouve le trône de leader, Béziers le moral

Albi : Narbonne : 13-13

Pas de vainqueur au Stade Municipal d’Albi. Au terme d’un match particulièrement haché et sujet à peu d’envolées, les deux équipes se séparent sur un match nul. Score final : 13-13. Albi menait pourtant 13-0 à la pause, après deux essais de Daniel Kirkpatrick (4e) et Conrad Marais (38e). Mais le RCNM a lancé la révolte à l’heure de jeu, à la faveur d’une mêlée bien plus conquérante. Chocou a remis Narbonne dans le bon sens avec un essai en force (63e), avant qu’Eadie n’égalise à deux minutes de la fin du match. Albi a manqué la balle de match après la sirène, malgré une pénalité largement à la portée de Perraux. Match nul logique au vue de la physionomie de la rencontre.

Béziers - Soyaux-Angoulême : 41-9

Pour sa première sortie, le nouveau duo d’entraîneurs de l'ASBH Aucagne-Gérard peut avoir le sourire. Béziers s'est imposé avec le bonus offensif sur sa pelouse (41-9) face à Soyaux-Angoulême. Un temps perturbés par le SA XV - Béziers n'a d'ailleurs pas su profiter d'une double supériorité numérique - les Héraultais ont fait la différence dans le dernier quart d'heure, dans le sillage notamment des joueurs sortis du banc. Les avants ont pris le dessus en mêlée et Julien Blanc a éclairé une soirée jusque-là marquée par des erreurs et des approximations des deux côtés. Avec ses deux essais, le demi de mêlée biterrois a mis les siens sur la route du bonus. Puletua et Meité ont parachevé ce succès avec deux nouveaux essais. Béziers démarre l'année de la meilleure façon possible.

Carcassonne - Oyonnax : 34-19

Pas besoin de tenir le ballon, ou de dominer outrageusement, quand on fait preuve d'un réalisme aussi ahurissant. Voilà à peu de choses près la leçon que pourront retenir les Audois qui s'imposent sur le score de 34-19 contre Oyonnax. Carcassonne, qui a largement abandonné la possession de balle à son adversaire, a pu s'appuyer sur une défense intraitable lui ayant notamment permis d'inscrire deux essais en contre (sur quatre au total). L'USO aura été trop maladroite pour rester dans la rencontre malgré trois essais de son pack. Les Oyomen repartent dans l'Ain les mains vides tandis que l'USC se relance vers le haut du classement.

Colomiers - Bourgoin : 42-5

Colomiers a conservé avec la manière son invincibilité à domicile face à Bourgoin. Elle dure maintenant depuis le 5 novembre 2015. Les Columérins ont décroché le bonus offensif dès la 36e minute de jeu après un essai de Costa Repetto. Menés 25-0 à la mi-temps, les Berjalliens ont réagi en seconde période inscrivant leur unique essai de la partie par Toevalu (49e). Mais les Columérins ont rapidement récupéré leur 5e point par Rioux (52e). Ils marqueront deux réalisations supplémentaires pour une victoire sans appel 42-5. Avec son 8e succès de la saison en 8 matches au stade Michel-Bendichou, Colomiers réintègre le top 5. Bourgoin, lanterne rouge, s’enfonce un peu plus avec une 10e défaite sur ses 11 derniers matches.

Montauban - Vannes : 36-13

Montauban s'impose face au promu breton (36-13), conserve sa forteresse de Sapiac invaincue cette saison et s'empare de la première place du championnat ! L'USM a mis du temps à mettre son jeu en place avant de parfaitement dominer des Bretons en manque d'expérience et de précision dans le dernier geste. Avec cinq essais marqués (W. Sukanaveita, 21e ; A. Domenech, 34e ; J. Chaput, 40e ; R. Swanepoel, 56e ; D. Byrnes, 76e), les Tarn-et-Garonnais empochent le bonus offensif. Jean-Baptiste Pic (53e) permet aux Bretons de sauver l'honneur en fin de match, insuffisant pour ramener le moindre point de bonus défensif. Vannes n'a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge.

Biarritz - Dax : 30-18

Le Biarritz Olympique l’a emporté sur sa pelouse lors de ce derby contre l’US Dax (30-18). Dans un match plaisant et longtemps équilibré, les Basques ont pris le dessus sur les Landais grâce notamment à un paquet d’avants dominateur en mêlée fermée et sur les groupés pénétrants. Malgré leur envie, les Dacquois, réduits deux fois à 14, ont cédé sous la pression et la vitesse des arrières basques après l’heure de jeu. C’est la 4e victoire du BO sur les 5 derniers matches qui regarde un peu plus vers le haut du classement.

Aurillac - Agen : 19-16