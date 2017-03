PRO D2 - 24e journée : La dernière chance de Carcassonne, la belle occasion pour Perpignan

Carcassonne, 9e de Pro D2 avec 8 points de retard sur le Top 5, abat sa dernière carte dans la course à la phase finale jeudi contre le 3e Biarritz, en ouverture de la 24e journée de Pro D2. Les Audois, quasiment imprenables à domicile - seul Montauban s'est imposé dans la Cité - referaient en cas de victoire une partie de leur retard sur le bon wagon. En cas d'exploit à l'extérieur, le BO conforterait lui sa place dans les 3 premiers. Il peut même s'installer provisoirement en tête en cas de victoire bonifiée.

Samedi, les 4 autres écuries occupant les places qualificatives recevront des mal classés et pourraient donc creuser l'écart sur leurs poursuivants. On voit mal en effet Oyonnax (1er) s'incliner devant Narbonne (11e), ni Agen (2e) essuyer une contre-performance contre Dax (13e). Avec 5 points de moins que le leader, Mont-de-Marsan (4e) et Colomiers (5e) devraient garder une chance d'accession directe à l'élite en battant respectivement Béziers (12e) et Soyaux-Angoulême (10e).

Cédric Coll (Colomiers) - 23 février 2017Icon Sport

Le grand gagnant de cette journée pourrait être Perpignan (7e), qui remonte petit à petit et accueille Montauban (6e), à l'inverse en pleine déconfiture avec 4 défaites en 5 matches. L'Usap, dans le ventre mou depuis des mois, a l'occasion de refaire surface au bon moment, pour la dernière ligne droite de la phase régulière. Le mano à mano pour ne pas accompagner Bourgoin en Pro D2 se poursuivra entre Vannes (15e), qui reçoit Aurillac, et Albi (14e), qui se rend justement en Berjallie.

Le programme de la 24e journée

Jeudi

Carcassonne - Biarritz (20h45)

Vendredi

Bourgoin - Albi (20h)

Colomiers - Soyaux-Angoulême (20h)

Mont-de-Marsan - Béziers (20h)

Vannes - Aurillac (20h)

Oyonnax - Narbonne (20h)

Agen - Dax (20h)

Dimanche

Perpignan - Montauban (14h15)