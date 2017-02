PRO D2 - 22e journée : Colomiers tire en premier, un choc Oyonnax - Mont-de-Marsan

Dans un championnat homogène à l'extrême et où les 5 premiers, ceux qui occupent les places qualificatives, se tiennent en 2 points, une soirée idéale se concrétiserait par une victoire bonifiée pour les Columérins, plus discrets que les autres cadors depuis le départ mais toujours bien placés (3e ex aequo avec Agen et Mont-de-Marsan).

Vendredi, les autres poids lourds auront l'occasion de leur répondre, et l'un d'entre eux devrait perdre des plumes : soit le leader Oyonnax, soit Mont-de-Marsan (5e), opposés dans le choc de cette journée.

Taufa (Oyonnax)Icon Sport

Agen (4e), qui craint moins la visite de Narbonne (11e), et Montauban (2e), qui se rend à Bourgoin-Jallieu chez la lanterne rouge, sont en embuscade et peuvent aussi viser la tête du classement en cas de faux pas de l'USO.

Seul 6e, Biarritz mise lui sur un succès contre Béziers (12e), couplé à une défaite du Stade montois dans l'Ain, pour remonter dans le bon wagon.

A égalité avec 4 points de moins, Aurillac et Carcassonne, qui s'affrontent dans le Cantal, ainsi que Perpignan, qui reçoit dimanche Vannes (14e) en clôture, peuvent encore se mêler à la bataille. Tout comme Angoulême (10e), à condition de s'imposer à Dax (13e).

Le programme de la 22e journée

Jeudi

Colomiers - Albi (20h45)

Vendredi

Agen - Narbonne (20h)

Dax - Soyaux Angoulême (20h)

Bourgoin - Montauban (20h)

Oyonnax - Mont-de-Marsan (20h)

Aurillac - Carcassonne (20h)

Biarritz - Béziers (20h30)

Dimanche

Perpignan - Vannes (14h15)