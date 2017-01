PRO D2 - 19e journée : Montauban sous la menace d'Oyonnax et Agen

Dans un haut de tableau très homogène où le leader change à chaque journée ou presque, l'USO, première équipe depuis plus de deux ans à s'imposer dans le Cantal (26-24), est 2e avec un point de retard sur le leader Montauban, et deux de plus que son autre grand rival, Agen (3e). En recevant le relégable Albi (15e), le club du Haut-Bugey peut donc retrouver le fauteuil de leader, du moins provisoirement. Un peu plus durablement si Montauban sort vaincu du choc à Mont-de-Marsan, 5e et qui monte en puissance.

Vidéo - L'exploit d'Oyonnax à Aurillac en vidéo 02:27

Les Montalbanais seront doublement sous pression puisqu'ils peuvent aussi être doublés par Agen, qui partira largement favori face à l'autre relégable Bourgoin (16e). Derrière ce trio, Colomiers (4e) aura une mission très compliquée à Narbonne (10e), redoutable à domicile (1 seule défaite). Aurillac (6e), à qui un déplacement proche mais plus aisé est proposé à Béziers (13e), pourrait en profiter, tout comme Soyaux-Angoulême (8e) et Biarritz (9e), à égalité et qui s'affrontent jeudi soir en ouverture de cette 19e journée.

David Byrnes (Montauban) - janvier 2017Icon Sport

Dernier candidat à la phase finale, Carcassonne (7e) pourrait être distancé en cas de défaite à Perpignan (11e). Dans le seul duel du bas de tableau, Vannes (14e) devra absolument saisir l'opportunité que lui offre la venue de Dax (12e), adversaire prenable, pour mettre fin à sa spirale négative (5 défaites consécutives).

Le programme de la 19e journée

Jeudi

Soyaux-Angoulême - Biarritz (20h45)

Vendredi

Vannes - Dax (20h00)

Béziers - Aurillac (20h00)

Narbonne - Colomiers (20h00)

Oyonnax - Albi (20h00)

Agen - Bourgoin (20h00)

Perpignan - Carcassonne (20h30)

Dimanche

Mont-de-Marsan - Montauban (14h15)